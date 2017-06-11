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GKRY lideri Anastasiadis, Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geldiği bildirildi.Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Rum lider Anastasiadis, dört gün sürecek resmi ziyaret...

GKRY lideri Anastasiadis, Lübnan'da

BEYRUT (AA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in resmi temaslarda bulunmak üzere Lübnan'a geldiği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Rum lider Anastasiadis, dört gün sürecek resmi ziyaret için aralarında bakanların da bulunduğu heyetle bu sabah başkent Beyrut'a geldi.

Anastasiadis'in programına yarın başlayacağı ve ilk olarak Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geleceği belirtildi. Baabda Sarayı'ndaki görüşmenin ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenleyeceği bilgisi paylaşıldı.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin yanı sıra Lübnanlı din adamları ve diğer siyasilerle de görüşmesi öngörülen Anastasiadis'in perşembe günü Lübnan'dan ayrılması bekleniyor.

- Lübnan ordusuna 15 milyon avro yardım

Lübnan Savunma Bakanı Yakup Sarraf dün Lefkoşa'da Rum yetkililerle bir araya gelmiş ve görüşmenin ardından GKRY'nin Lübnan ordusuna 15 milyon avro yardım yapacağı açıklanmıştı.

Öte yandan Akdeniz'de doğal gaz arama ve çıkarma çalışmalarını sürdüren Lübnan'ın bu konuda iş birliği için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşmeleri devam ediyor.







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Güney Kıbrıs Rum YönetimiLübnanNikos Anastasiadis
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