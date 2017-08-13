Gladyatörlerin arenası üç ayda ayağa kaldırılacak

DENİZLİ - MUSTAFA DERMENCİOĞLU (AA) - UNESCO'nun geçici dünya kültür mirası listesi içerisinde yer alan Denizli'deki Laodikya Antik Kenti'nde, antik çağda sportif yarışmaların ve gladyatör dövüşlerinin yapıldığı stadyumun gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlandı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında, Laodikya Antik Kenti'nde 13 yıldır yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında şimdiye kadar 4 bine yakın tarihi eser gün yüze çıkartıldı.

Antik kentte gün yüzüne çıkartılan figürler, heykeller, tarım aletleri, ev eşyaları, araç ve gereçler itina ile korumaya alınırken İncil’de adı geçen 7 kutsal kiliseden birinin bulunduğu ancak 494'teki depremde yıkılmış "Kutsal Agora" ile sütunları da ayağa kaldırıldı.

Antik kentteki Stadyum Caddesi'nde bulunan ve dönemin Anadolu'daki en büyük stadyum olduğu belirtilen Laodikya Stadyumu'nun ortaya çıkartılması için de proje hazırlandı.

Koruma Kurulu tarafından onaylanan ve Merkezefendi Belediyesi tarafından desteklenen proje bittiğinde sportif yarışmalarla gladyatör dövüşlerinin yapıldığı stadyum bin 494 yıl aradan sonra ayağa kalkmış olacak.

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, bu sezonda milattan sonra 494 yılı depreminde yıkıldığı şekliyle bulunan Stadyum Caddesi için hazırladıkları projeye yoğunlaştıklarını belirtti.

Kazı yapılan caddenin çok önemli olduğunu anlatan Şimşek "Buradaki yıkılmış olan sütunlar, şu anda modellemeleri devam ediyor, kemerleri ile birlikte üç ay içerisinde ayağa kaldırılacak. Yani cadde bin 500 yıl sonra tekrar hayat bulmuş olacak." dedi.

Burada bulunan Laodikya Stadyumu'nun yapıldığı dönemde Anadolu'nun en büyük stadyumu olduğunu kaydeden Şimşek, "285 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğinde çok devasa bir yapı. Onun yanında aynı zamanda güney hamam kompleksi var, o da Anadolu'nun en büyük hamamlarından birisi. Agora var, bunun yanında da meclis binası yer alıyor. Yani burası hem yönetimin hem de sporun nabzının attığı, insanların çok fazla buluştuğu bir alan. Bu yönüyle de cadde önem arz etmekte." diye konuştu.

Gladyatörlerin arenası

Antik dönemde Laodikya Stadyumu'nda birçok yarışmaların yapıldığını, beşli ve onlu yarışmalarda beşer kez birincilik kazanmış sporcuların varlığını yazıtlarla bildiklerini aktaran Şimşek, "Aynı zamanda bu stadyum, gladyatör dövüşleri için çok önemli. Sadece buraya değil tamamen bu Lycus ovasındaki diğer kentlere de hitap eden bir yarışma organize ediliyordu. Hem olimpik ölçülerde hem de bölge ölçeğinde, hem sportif yarışmalar hem de gladyatör dövüşleri burada yapılıyordu." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Stadyum Caddesi kazısının tamamlanması ve ayağa kaldırılmasının önemine işaret ederek, stadyumun faal hale getirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.