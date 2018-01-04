Global mobil endüstrisi 5G'yi geliştirmeye hazır

İSTANBUL (AA) - Vodafone’un üyesi olduğu ve hücresel bağlantı standartlarının yönetimini üstlenen 3GPP’in Lizbon’da düzenlenen toplantısında, ilk uygulanabilir 5G standardı olan “5G Yeni Radyo” (5G New Radio-5GNR) şartnamesinin tamamlandığı resmi olarak açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lizbon’da düzenlenen ve aralarında Vodafone’un da bulunduğu global operatörler ile teknoloji şirketlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 3GPP TSG RAN Genel Toplantısı’nda, ilk uygulanabilir 5G NR şartnamesi başarıyla tamamlandı.

İlk 5G NR standardının tamamlanmasıyla, global mobil sektörü 2019 yılına kadar büyük ölçekli denemeler ve ticari açılımlar için 5G NR’nin geniş çapta geliştirilmesine hazır hale geldi.





- “İlk 5G sürümü ile Gigabit Toplumu’nun temellerini atacağız”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Group Ar-Ge Direktörü Luke Ibbetson, 5G standardının başlangıçta öngörülenden altı ay önce tamamlanmış olmasının, uyumlu ağ alt yapısı ve telefonların global mobil sektörünün gereksinimleri doğrultusunda sunulmasına imkan verdi.

Atılan adımın önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Ibbetson, “Bu ilk 5G sürümü ile müşterilerimize hızlı ve son derece verimli mobil geniş bant hizmetleri sağlayarak 'Gigabit Toplumu'nun temellerini atacağız.” ifadelerini kullandı.





- “Türkiye’yi dünyayla aynı anda en yeni teknolojilerle buluşturmayı hedefliyoruz”





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Teknolojiden Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Mallik Rao, Vodafone’un tüm dünyada yeni nesil genişbant teknolojilerinin gelişimine öncülük ettiğini ve şirketin ilk 5G standardının belirlenmesindeki rolünün bu konuda attığı en son somut adım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“5G standartlarının belirlenmesinde rol alan şirketlerden biri olarak Vodafone’un bu global deneyimini Türkiye'ye de taşıma hedefiyle bir yandan 4,5G şebekemizi geliştirirken bir yandan da 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 4,5G teknolojisinin hizmete girmesinin ardından zaman kaybetmeden 5G çalışmalarına yoğunlaşarak Türkiye’yi dünyayla aynı anda en yeni teknolojilerle buluşturmayı hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, Darbantta Nesnelerin İnterneti Teknolojisi (NB-IoT), Smart SON teknolojisi, Çoklu Anten Teknolojisi (Massive MIMO) gibi birçok yeni teknolojiyi Türkiye’de kullanan ilk operatör olduk. Vodafone Türkiye olarak, ülkemizin 5G vizyonu doğrultusunda abonelerimize en hızlı, kapasiteli ve yaygın mobil interneti sunmaya devam edeceğiz.”