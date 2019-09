Glovo’dan Down Cafe’ye destek

Yemek siparişinden market alışverişine, ihtiyaç duyulan her şeyi dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştıran Glovo, Down Cafe Şişli’yi uygulamanın içerisine ekledi. İstanbul Şişli’de down sendromlu çocuklar ve ebeveynlerinin çalıştığı ve tüm geliri yine Down sendromlu çocuklara aktarılan Down Cafe Şişli, Glovo’nun desteğiyle artık evlere ve iş yerlerine de ulaşabilecek. İş birliği kapsamında, Down Cafe’den verilecek siparişlerde Glovo herhangi bir teslimat ücreti almayarak Down Cafe’de çalışan çocukların kazancına destek olacak.



Çantamızda iyilik taşıyoruz



“Glovo çantamızda iyilik taşıyoruz” diyen Glovo Türkiye CEO’su Austin Kim, “Down Cafe ile yaptığımız iş birliği için çok heyecanlıyız. Down Cafe Şişli zaman zaman yemek yediğimiz bir nokta. Buraya yaptığımız ziyaretlerde Down Cafe’nin teslimat özelliği olmadığını fark ettik ve hemen harekete geçtik, çocukların ve ailelerinin maddi kazançlarına katkı sağlamak en büyük amacımız. İsteyen herkes Down Cafe menüsünden seçtiği ürünleri Glovo ile sipariş edebilecek ve böylece down sendrolmu çocuklara desteğimizi paylaşarak büyütebileceğiz” diye konuştu.



Çocuklarımıza daha fazla kaynak ayırabileceğiz



Glovo’nun desteği ile Down Sendromlu çalışanlarına daha fazla kaynak aktarabilecekleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Selma Singen ise “Glovo, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bizi ziyarete geldi. Biz küçük bir işletmeyiz ve dışarıya çok fazla kendimizi duyuramıyoruz. Müşteri sayımız az, burayı işletmekte güçlük çekiyoruz bu yüzden. Bize çok güzel destek oldular. Umarız onlarla yolumuz uzun olur” dedi.



Down Cafe’nin amacının toplumu bilinçlendirmek ve down sendromlu çocukları topluma kazandırmak olduğunu vurgulayan Singen, “Burada çalışan çocuklarda çok gelişim gördük, inanılmaz bir şekilde özgüvenleri arttı. Dolayısıyla buraya yapılacak en ufak bir katkı büyük değer taşıyor. Glovo’ya destekleri için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.