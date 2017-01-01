GMİS Genel Sekreteri Arslan'ın vefatı

BARTIN (AA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Sekreteri Hakkı Arslan’ın cenazesi, Bartın’ın Arıt köyünde toprağa verildi.

28 Aralık’ta geçirdiği beyin kanaması sonucu Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Arslan’ın cenazesi, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morgundan alınarak, Arıt köyündeki evine getirildi.

Evinin önünde Kur’an Kerim okunmasının ardından, Arslan’ın cenazesi Arıt Merkez Camisi'ne alındı.

Tabutu başında bekleyen oğulları, Ayhan ve Muhammet Arslan burada taziyeleri kabul etti.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arslan’ın cenazesi Arıt köyü aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Türkiye Taş Kömürleri Kurumu (TTK) Genel Müdür Vekili Ercan Gebeş, Genel Maden İşçileri Genel Başkanı (GMİS) Ahmet Demirci, TTK Amasra Müessese Müdürü Ejder Erbay, Amele Birliği Başkanı Osman Balamir, madenciler ve vatandaşlar katıldı.