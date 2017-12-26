DİYARBAKIR/ŞIRNAK (AA) - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan göçerler, yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasının sevincini yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkbahardan itibaren güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağını açıklamasıyla umutlanan göçerler yeniden yaylalarda yetiştirdikleri binlerce koyun ve keçiyle ülkedeki hayvancılık sektörüne katkı sunmayı istiyor.

Göçerler terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar sayesinde güvenliğin tesis edildiği yaylalara kavuşmak için heyecanla bekliyor.



- "Devlet güvenlik ortamı oluşturdu"

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Karacadağ'ın eteklerinde hayvancılık yapan göçerlerden Kazım Sinekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek geçimlerinin hayvancılık olduğunu söyledi.

Hayvancılık için yaylaların önemine işaret eden Sinekçi, Cumhurbaşkanının yaylalara yönelik yasağın kaldırılacağına dair kararından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sinekçi, "Bu karar çok iyi oldu. Cumhurbaşkanımız bize bir güven verdi. Güvenli bir şekilde hayvanlarımızı otlatma kararına çok sevindik. Devlet orada güvenlik ortamı oluşturdu. Önümüzdeki bahar yaylalara gidebiliriz. Bu karardan dolayı Cumhurbaşkanımızı alkışlıyoruz." dedi.

Çınar ilçesinin Karasungur köyünde yetiştirici İzzettin Güzel, güvenlik nedeniyle yaylalara götüremedikleri hayvanlarını köyde yetiştirmek zorunda kaldıklarını belirtti.

"Eskiden güvenlik sıkıntısı vardı. Bu yüzden bölge halkı sıkıntılar yaşıyordu. Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi sevindirdi. Önümüzdeki baharda artık rahat güvenli bir şekilde yaylalara hayvanlarımızı götürebiliriz." diyen Güzel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

- "Önümüzdeki bahar umut oldu"

Bölgede sıkıntılı günlerin geride kaldığını, huzurun tesis edildiğini, güvensiz ortamın sona erdiğini aktaran Güzel, "Önümüzdeki bahar bize umut oldu. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği bir müjdeydi. Terör örgütü PKK'nın bölgedeki etkisi bitti, rahatız." diye konuştu.

Mehmet Tahir Hasar da güvenlik nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, yaylalar güvenli olmadığı için hayvanlarını götüremediklerini belirtti.

Devlet tarafından yaylaların güvenli hale getirildiğine işaret eden Hasar, baharda güvenli bir şekilde hayvanları ile yaylalara gidecek olmanın sevincini yaşadıklarını dile getirdi.

- Şırnaklı yetiştiriciler de yayla sevinci yaşıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak sınırına yakın Çalışkan beldesinde yetiştiriciler, hayvancılık için büyük önem taşıyan yaylaların yolunu açacak kararı sevinçle karşıladı.

Çalışkan beldesinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin İnal, belde halkının çoğunun geçimini hayvancılıkla sağladığını belirtti.

Yaylalara ilişkin yasağın sona ermesinin en çok beldeye yarayacağını dile getiren İnal, "Çünkü beldemiz Cudi Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Bu alanda hayvanları otlamak için çok güzel yaylalar var. Yasaklar sona erdiğinde hayvancılığın önü açılacak ve hayvanlardan bu şekilde daha fazla verim alınacak." ifadelerini kullandı.

Yetiştiricilerden İrfan Timur, yaylaların yasak olması nedeniyle hayvanlarını belde yakınlarına otlatmaya götürdüklerini söyledi.

Yasağın sona ermesiyle hayvanları daha iyi alanlara gönderebileceklerini, bunun önemli bir gelişme olduğunu belirten Timur, karardan dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür etti.

Hasan Mete, terör saldırılarından önce hayvanlarını istedikleri alanda otlatabildiklerini ancak saldırılar nedeniyle yaylalara götüremedikleri için hayvanlarını köyde yetiştirmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Mete, "Bunun neticesinde hayvanlardan fazla verim alamıyorduk. Hayvancılık bitme noktasına geliyordu. Bu şekilde et ve süt üretimi gitgide azalıyordu. Ancak Cumhurbaşkanımızın Hakkari'de yapmış olduğu açıklama bizleri çok sevindirdi." dedi.