Göçmen kuşlar açısından Türkiye'nin önemi büyük

ANKARA (AA) - ENES DURAN - Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında göç eden kuşlar için köprü oluşturmasının yanı sıra dünyanın iki büyük kuş göç yolu üzerinde bulunması, 400'ü aşkın göçmen türü barındırması, beslenme ve üreme alanı olması nedeniyle de çok önemli bir ülke konumunda bulunuyor.

Göç etmek, kuş türlerinin farklı mevsim koşullarına uyum sağlama yöntemlerinden biri olarak bilinirken, kuşlar bu davranışı aynı zamanda beslenmek, genç bireyleri yetiştirmek, en iyi ekolojik şartları ve yaşam alanlarını bulmak için tekrarlıyor.

AA muhabirinin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında göç eden kuşlar için büyük önem taşıyor.

Söz konusu kıtalar arasında göç eden kuşlar açısından köprü işlevi gören Türkiye, dünyanın iki büyük kuş göç yolu üzerinde bulunması, 400'ü aşkın göçmen türü barındırmasının yanı sıra beslenme ve üreme alanı olarak uluslararası düzeyde önemi bulunan bir ülke olarak biliniyor.

Dünyada her yıl 50 milyar kuşun göç ettiği tahmin edilirken, kuşlar göçleri sırasında türlerine göre farklı yollar izliyor.

Aktif uçuş diye tabir edilen kanat çırparak göç eden kuşlar cephe göçü gerçekleştirirken, süzülerek göç eden kuşlar daha çok kara köprülerine bağlı olarak göç ediyor.

Göç güzergahı üzerindeki kuşların mola yerlerinin bilinmesi de türlerin korunması açısından büyük önem taşıyor.

- Bu kış 2 milyona yakın su kuşu gözlemlendi

Türkiye'de kuş göçlerinin takibi, halkalama çalışmaları veya vericilerle yapılıyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığınca son yıllarda leylek, turna, kızıl şahin, şah kartal, bozkır kartalı ve yılan kartalı gibi bazı kuş türleri vericilerle izleniyor.

Aynı zamanda, kış ortası su kuşu sayımları gibi sayımlarla, kuş türlerinin kışlama alanlarının önem derecesi belirleniyor.



Her yıl yapılan söz konusu sayımlarla su kuşlarının popülasyon durumları ve sulak alan ekosistemlerindeki değişimler takip edilebiliyor.

Su kuşları için önem arz eden alanlarda, her yıl 15 Ocak-15 Şubat'ta, Bakanlık çalışanları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin katılımıyla sayımlar gerçekleştiriliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca koordine edilen son 6 yıldaki sayım sonuçları değerlendirildiğinde, 2014'te 112 alanda 100 farklı türde 1 milyon 960 bin 693 kuş, 2015'te 119 alanda 105 farklı türde 1 milyon 631 bin 318 kuş, 2016'da 124 alanda 104 farklı türde 1 milyon 609 bin 538 kuş, 2017'de 120 alanda 106 farklı türde 1 milyon 614 bin 282 kuş, 2018'de 153 alanda 103 farklı türde 1 milyon 718 bin 675 kuş, bu yıl da 154 alanda 102 farklı türdü 1 milyon 982 bin 579 kuş gözlemlendi.



























