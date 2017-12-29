Göçmenleri

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, anlaştıkları bir otobüs sürücüsü tarafından "otobüs bozuldu" denilerek yol kenarına terk edilen 49 göçmen gözaltına alındı.

Erzincan-Erzurum karayolunun Üzümlü ilçesi mevkisine sabah saatlerinde gelen ve plakası belirlenemeyen bir yolcu otobüsünün sürücüsü, araçtaki yolcuları gruplar halinde yol kenarına bırakarak uzaklaştı.

Bu kişileri gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden Üzümlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pakistan ve Afganistan uyruklu, 4'ü çocuk, 7'si kadın 49 kişiyi yakaladı.

Yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan kaçak göçmenler, jandarma ekiplerince götürüldükleri Üzümlü Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçak göçmenler daha sonra haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla kent merkezindeki bir spor salonuna götürüldü.

Bu kişiler arasında yer alan ve beraberindeki kişilere tercümanlık yapan Afganistanlı Reymi Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüs şoförünün kendilerini yol kenarına bırakarak kaçtığını belirterek, "Afganistan'dan İstanbul'a gidiyorduk, çocuklarım İstanbul'da. Daha önce gelmiştim, birkaç senedir de buradaydım. Afganistan'a geri dönüp annem ile babamı gördüm." dedi.

Tercümanlık yaptığı göçmenlerle İran üzerinden Ağrı'ya geldiklerini anlatan Abdullah, "Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden otobüse bindik, şoför Erzincan'da 'Otobüs bozuldu, inin. Başka otobüs alıp geleceğim.' diyerek bizi indirdi. Sağ olsun askerler gelip bizi hastaneye getirdiler. Otobüse kişi başı 2 ile 3 bin lira arası ödeme yaptık." diye konuştu.