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Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

- Adana'da bahçe duvarı örmek için yapılan temel kazısı sırasında oluşan göçük sonucu bir işçi toprak altında kaldı - Yaralı işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Göçük altında kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ADANA (AA) - Adana'da bahçe duvarı örmek için yapılan temel kazısı sırasında oluşan göçük sonucu toprak altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde bir binanın bahçe duvarı yapımı için işçiler temel kazdı.

Bu sırada göçük oluşması sonucu işçilerden Abdulkadir Alp, toprak altında kaldı.

Alp'in arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla toprak altındaki işçiyi kurtardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.


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