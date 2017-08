Göğsünden bıçaklanan bisikletçi hayati tehlikeyi atlattı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Fiberli Bisiklet Takımı sporcusu Can Kılıç, bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Can Kılıç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, dün Bayındır Mahallesi'nde A.T. idaresindeki 07 FCK 27 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüler arasından çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, otomobil sürücüsünün yanında bulunan S.K. (28) Can Kılıç'ı göğsünden bıçakladı.

Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kılıç, burada yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Yaklaşık 15 saatin ardından hayati tehlikeyi atlatan Kılıç, oğun bakımdan çıkarıldı.

Olayın ardından kaçan A.T. ve S.K. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Kılıç'ın, 3 yıldır Antalyaspor Fiberli Bisiklet Takımında yarıştığı öğrenildi.