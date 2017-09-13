Gökçeada'da kız öğrenci yurdu açıldı

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 280 yataklı kız öğrenci yurdunun açılış programına katıldı.

Turan, Bademli köyündeki açılışta, Çanakkale'nin ve turizmin gururu Gökçeada'da olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Otel kalitesinde hizmet sunan kız yurdunun açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Turan, "Eğitim tartışmasız hükümetimizin de en önemli başlıklarından bir tanesi. Bu küçük adamıza bu güzel tesisi kazandırmak bizim için büyük mutluluk sebebi." dedi.

KYK'nın 1961’de kurulan, uzun yıllardır ülkeye hizmet eden önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirten Turan, Çanakkale’de 2002'de yaklaşık 2 bin öğrencinin yararlandığı 2 yurttan bugün 8 bin 500 öğrenciye hizmet veren 11 yurda ulaştıklarını bildirdi.

Turan, "Ümit ediyoruz her ilçemizde de özel sektörü teşvik ederek, hem özel hem kamu yatırımlarıyla öğrenci yurtlarımızın artmasının bizler de hizmetkarı oluruz. Çünkü 50 bine yaklaşan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bölgemizin en önemli okullarından bir tanesidir. Aynı şekilde bu 50 bin öğrencimizin özel yurtları, kendi imkanları ve bunun yanında 8 bin 500 civarı kamu yatırımı ile beraber öğrencinin olması, bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Ancak bunun yeterli olmadığın şartlarımızı daha çok zorlayarak, daha fazla öğrenciye hizmet etmemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kendisinin de öğrenciyken yurtlarda kaldığını, o zamanki yurtlarla bugünkülerin çok farklı olduğunu anlatan Turan, "Ranza sistemi 8-10 kişinin kaldığı odalar, çok gerilerde kaldı. Şimdi Kredi ve Yurtlar Kurumumuz 3-4 kişinin kaldığı ranza olmayan baza sistemi ile beraber otel kalitesinde hizmet veriyor. Hem kredi veren hem yurt yapan çok özel bir kuruluşumuz. O yüzden ben tekrar İl Müdürü'müz başta olmak üzere, tüm çalışanları kutluyorum. Omuz verin destek verin, daha çok Gökçeada’ya da Çanakkale’mize de yurt yapmaya çalışalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yurdun açılışı gerçekleştirildi.