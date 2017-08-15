Gökçeada'da Meryem Ana anısına ayin

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Fener Rum Patriği Bartholomeos'nun katılımıyla Meryem Ana anısına ayin gerçekleştirildi.

Tepeköy'deki tarihi Agridia Kilisesi'nde düzenlenen ayini, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

Ayine, ABD, İtalya ve Yunanistan'dan çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Evangelos Sekeris de katıldı.

Tepeköy'de, Meryem Ana anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında, yemek ve eğlence yapılacak.



Rumlar, etkinlikler kapsamında her yıl 15 Ağustos'ta köyde bir araya geliyor.



