Gökdeniz ile

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yaşayan 12 yaşındaki Gökdeniz İncehasan'ın, "Mülayim" isimli keçi yavrusuyla kurduğu dostluk görenlerin dikkatini çekiyor.

İncehasan, komşularından yavruyken hasta olarak aldığı ve evde kendisi bakıp büyüttüğü oğlağa "Mülayim" adını verdi.

Oğlak büyüdükten sonra ona ahırda yer yapan İncehasan, oyunlar oynadığı Mülayim'in bütün ihtiyaçları kendisi karşılıyor.

İncehasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mülayim'i yavruyken aldığını onu evde sobanın arkasında kendi elleriyle büyüttüğünü söyledi.

- "Mülayim'e çok alıştım"

İncehasan, Mülayim'e çok alıştığını ve onu görmeden duramadığını belirterek, şunları söyledi:

"Komşumuzun üçüz oğlaklarından bir tanesiydi Mülayim. Komşumuz bir abiye vermişti oğlakları, o da bir tanesini bize verdi. Mülayim'i bize verdiklerinde biraz sağlıksızdı. Hastaydı, sobanın arkasında büyüttük onu. Aşılarını falan yaptırtık. Küçüklüğünden beri bakımını ben üstlendim. Yavruluğundan beri ona gözüm gibi baktım. Bazen ona üşümesin diye kıyafet giydirdim."

Mülayimin kendisini görünce çitlerden atlamaya çalıştığını ifade eden İncehasan, "Büyüdükten sonra ahıra koyduk onu. Bir süre sonra kafa tokuşturmaya başladım. Mülayim ile birbirimize çok alıştık. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Onunla oyun oynamadan duramıyorum. Benim sesimi duyunca hemen sağa sola atlamaya başlıyor. Beni görünce çok heyecanlanıyor. Ben gelince salıyorum onu hemen bana kafa atmaya başlıyor. " ifadelerini kullandı.

Ağabey Ogün İncehasan ise kardeşinin gününün neredeyse tamamını Mülayim ile geçirdiği, oğlağın da artık aileden biri haline geldiğini kaydetti.