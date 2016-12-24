Gökova Körfezi'nde 200 kiloluk vatoz yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da bir balıkçı Gökova Körfezi'nde 200 kilogram ağırlığında vatoz yakaladı.

Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nde 30 yıldır balıkçılık yapan Oğuzhan Yenigün, Gökova Körfezi'ne avlanmak için teknesiyle açıldı. Ağlara takılan dev vatozu fark eden Yenigün, yanındaki arkadaşının da yardımıyla balığı güçlükle tekneye çekip limana getirdi.

Muğla'daki bir lokantaya satılan yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki vatozu, 8 kişi güçlükle araca yükleyebildi. Limanda balığı ilgiyle izleyen vatandaşlar, vatozun fotoğraflarını çekti.

Yenigün, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatozun normalden çok daha büyük olduğunu söyledi.

Vatozun taşınması sırasında yaşadıkları zorluğa işaret eden Yenigün, "Daha önce hiç bu kadar büyük bir vatoz yakalamamıştım. Vatoz balığı Gökova Körfezi'nde bulunmayan bir tür. Daha çok okyanus balığı olarak bilinen vatozun körfeze nasıl geldiğini bilemiyorum." dedi.



