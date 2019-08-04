İşte Hürriyet'in Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın duygusal yazısı;



Geçen hafta salı sabahı Malatya Eğitim Vakfı (MEV) yönetim kurulunun kendi arasındaki yazışma grubu güne şu mesajla başladı:



- MEV Kurucular Kurulu Üyesi, önceki dönem başkanımız Şaban Taçyıldız vefat etti.



O an Şaban Taçyıldız’ı ilk tanıdığım günlere, Hikmet Tanrıverdi’nin Malatyaspor Başkanı olduğu döneme gittim. İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yönetiminden tanıdığım Tanrıverdi, o dönemde Birinci Lig’de (şimdiki Süper Lig) oynayan Malatyaspor’un maçını izlemek, vesileyle kentimizi konuşmak için bir grup meslektaşımla beni de davet etmişti.



Taçyıldız, o dönemde Malatyaspor Sözcüsü’ydü. Sonra bağımız hiç kopmadı. MEV Başkanlığını Mustafa Başdemir’den devraldığı andan itibaren Vakıf’ın sesini duyurmak, Malatya’ya daha çok okul yapılmasına öncülük, burs verilen öğrenci sayısını artırmayı sağlayacak kaynakları toplamak için canla, başla çalıştı.



Malatya için yaptığı çalışmalar, kentin valilerinin bile kullandığı şu deyimle onurlandırılmasını sağladı:



- Gökte ay-yıldız, Malatya’da Şaban Taçyıldız.



Prof. Mesut Parlak, ANAP döneminin Milli Eğitim Bakanı Metin Emiroğlu, İsmet Elgül ve Tülin Ersöz’ün başkanlık dönemlerinde MEV yönetim kurulunda görev alıp, çalışmalara omuz vermeyi sürdürdü. MEV Yönetim Kurulu Üyesi Nevzat Zabcı, vefatını öğrendiği anda şu mesajı paylaştı:



- Başkanlığı döneminde MEV’e “TBMM Üstün Hizmet Ödülü”nü kişiliği ile tek başına kazandıran Şaban başkanımız aramızdan, bu dünyadan erken gitti...



Vakıf’a, Malatya’ya faydası dokunan işlere vesile olduğunda Şaban Abi’den hep şu cümleyi duydum:



- İnsanlık gör...



MEV ve kendisiyle ilgili bazı yorumları okuyunca, sağlıklı günlerinde Kenan Işık’a, sonraları da bana sorardı:



- Gardaş, bah baham eyi bişey mi, kötü bişey mi?



Hayata erken veda etmen “kötü bişey” oldu be Şaban Abi...



Mekanın cennet olsun.