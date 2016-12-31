"Gökyüzünün bekçileri", yılbaşında da nöbette

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli askerler, yeni yıla ailelerinden uzak, komutanları ve silah arkadaşlarıyla giriyor.

Terör örgütlerine yönelik hava harekatlarında önemli konuma sahip Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığında vatani görevini yapan askerler ve komuta kademesi, üssün yemekhanesinde bir araya geldi.

Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş, askerlerin yeni yılını kutladı. Komuta kademesindekiler ve askerlerle yemek yiyen Kottaş, vatani görevini yapan Mehmetçik ile sohbet etti.

- Yeni yıla nöbette girecekler

Yeni yılda görev başında olan pilotlar, gelecek emir doğrultusunda havalanmaları için üssün hangarlarında hazır bekletilen F-16 savaş uçaklarında son kontrollerini yaptı.

Alarm Reaksiyon Merkezi'nde nöbet tutarak, yeni yılı karşılayan pilotlar, gökyüzünün bekçileri olarak ülke hava sahasının kontrolü için 7 gün 24 saat olduğu gibi yılbaşında da hazır beklediklerini söyledi.

Pilotlar, "Bu gece de nöbetteyiz. Bizler yüce Türk milletinin her zaman emrinde ve görevimizin başındayız. Tüm vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Doğunun bekçileri olarak her zaman görevimizin başındayız." ifadelerini kullandı.

Nöbet tutan uzman çavuş da vatan topraklarını korumanın onur ve gururunu yaşadığını belirtti.

Uzman çavuş, 2016 yılında büyük sıkıntılar yaşandığını kaydederek, yeni yılın güzel ve huzurlu geçmesi dileğinde bulundu.

Uzman çavuş, "Bu topraklar için hiç çekinmeden canını ortaya koyan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyorum. Eskişehir'de yaşayan annem ve babama selam söylüyorum. Tüm Türk milletine, aileme huzurlu, umutlu ve sağlıklı yeni seneler diliyorum. Anne ve babamın ellerinden, kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum." şeklinde konuştu.

Üssün nokta hava savunmasında nöbet tutan Adanalı er Oğuz Yalçın Ballı da 5 aydır vatani görevini yaptığını dile getirerek, vatanını, milletini, toprağını koruduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Yeni yılın mutluluk, huzur ve sağlık getirmesi temennisinde bulunan Ballı, şunları kaydetti:

"Anneme, babama, sevenlerime ve memleketim Adana'ya selamlarımı iletiyorum. Vatandaşlarımızın canı, sağlığı ve huzuru için yılbaşı gecesinde nöbet tutmaktayım. Onlar için canım feda. Yurt içi ve yurt dışındaki bütün Mehmetçik kardeşlerimizin yeni yılını kutluyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun."