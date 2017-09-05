"Gol kraliçesi" Zahide öğretmen olacak

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK - Siirt'te forma giydiği futbol takımında "gol kraliçesi" olan Zahide Toprak, fındık toplamak için Giresun'a gitmeye hazırlanırken, ailesinin ikna edilmesiyle katıldığı özel yetenek sınavını kazanıp, üniversite hayalini gerçekleştirdi.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 3 yıl önce erkeklerle top oynarken okulu ziyaret eden Siirt Hasbeyspor Antrenörü Zeki Eren tarafından keşfedilen Toprak, kentin ilk ve tek kadın futbol takımında forma giymeye başladı.

Kadınlar 3. Futbol Ligi 8. Grup'ta mücadele eden takımda top koşturan Toprak, bir yandan üniversitede okumak için derslerine çalışırken diğer yandan da her yıl ailesiyle kilometrelerce yol katederek fındık toplamaya gitti.

Üniversite sınavına giren Toprak, aldığı puana rağmen mevsimlik işçilik yaparak ailesine destek olmak için bu sene de Giresun'a gitmeye karar verdi. Durumu öğrenen antrenör Eren, Toprak ailesini ziyaret ederek, onlara "öğrencisinin fındık bahçesinin değil üniversitenin yolunu tutması gerektiğini" anlattı.

Aileyi ikna eden Eren, Toprak'ı özel yetenek sınavına katılması için Muş Alparslan Üniversitesine götürdü. Yetenek sınavını başarıyla geçen Toprak, üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.

- "Okumanın önünde hiçbir engelin tanınmaması gerekiyor"

Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda 2016-2017 sezonunda, gruplarında oynadıkları 24 maçın 20'sinde toplam 54 gol atarak "gol kraliçesi" olduğunu söyledi.

İlk girişte üniversiteyi kazanabileceğini hiç düşünmediğini anlatan Toprak, antrenörünün verdiği destek ve cesaret sayesinde bir sürpriz yaşadığını dile getirdi.

Son yıllarda hayatında gerçekleşen değişikliklerle, hiçbir şeyin okumanın önünde engel olamayacağını anladığını ifade eden Toprak, "Futbol oynamak ve üniversite okumak hayalimdi, ikisini de gerçekleştirdim. Şimdi tek hayalim milli takımda forma giymek. Okumanın önünde hiçbir engelin tanınmaması gerekiyor. Benim de önümde çok engel vardı ve hepsini aşıp üniversiteyi kazandım. Bütün kızları spora davet ediyorum." diye konuştu.

- "Zahide'yi milli takım formasıyla da görmek istiyoruz"

Antrenör Zeki Eren, 3 yıldır takımlarında oynayan Toprak'ın çok yetenekli bir futbolcu olduğunu belirtti.

Toprak'ın BESYO'yu kazanacağını tahmin ederek Giresun'a gitmesine izin vermediğini kaydeden Eren, "Zahide'nin babasına 'Sen bu kızı götüremezsin' dedim. Çünkü iki gün sonra sınavları vardı. Babasını ikna ettik." dedi.

Sınavı kazanan Toprak ile gurur duyduklarını vurgulayan Eren, "İnşallah öğretmenliği de nasip olacak. Bu çok güzel bir duygu. Futbolcu kızlarımızın sadece sahada yeteneklerini sergilemelerini değil, onları eğitime de kazandırmayı amaçlıyoruz. Arda Turan'ı örnek alan Zahide'yi milli takım formasıyla da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.