Gölcük Tabiat Parkı ihalesinin iptali

ANKARA (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gölcük Tabiat Parkı ihalesinin iptaline ilişkin, "Planı onaylandı, nerede ne yapılacağı belli ancak rekabet şartları sağlanmadığı için belediye iptal etti." dedi.

Eroğlu, makamında Irak Su Kaynakları Bakanı Hasan el Cenabi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Irak'ın dost ve kardeş ülke olduğunu, ortak çalışmalar yaptıklarını belirten Eroğlu, "Hükümetimizin hedefi Irak'la Türkiye arasındaki iş birliğini geliştirmek." dedi.

Konuşmaların ardından Gölcük Tabiat Parkı ihalesinin iptal edilmesine ilişkin bir soru üzerine Eroğlu, "İhale tepkiler olması üzerine değil, rekabet oluşmadığı için iptal edildi." diye konuştu.

Bakan Eroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Orada yapılacak şey, Gölcük'te, Gölcük'ün içinde değil dışında, tamamen göl alanı dışında ağaçlar arasında çok küçük orman evleri yapmak. Bir pazar günü oraya gitmiştim, trafik sorunu var, vatandaş oturacak yer bulamıyor, tuvalet ihtiyacı var, çocuklu aileler çocuklarını emzirecek yer bulamıyor. Bu tip yerlerin sosyal donatılara ihtiyacı var. Uludağ'da yaptığımız gibi orman evleri yapılacaktı. Planı onaylandı, nerede, ne yapılacağı belli ancak rekabet şartları sağlanmadığı için belediye iptal etti. Biz tabiatı tahrip etmiyoruz. Yeniden ihaleye çıkılmaz herhalde. Bu konu belediyenin takdiri çünkü biz o alanı belediyeye tahsis ettik, kiraladık. Merak edecek bir şey yok, biz tabiatı en iyi şekilde koruyoruz."

Yaptıkları çalışmalarla korunan alanları arttırdıklarını vurgulayan Eroğlu, korunan alanların yüzde 300, ormanlık alanların ise 1,5 milyon hektar arttığını kaydetti.

Eroğlu, "Şimdiye kadarki hükümetler içerisinde tabiatı seven, hatta bütün hayvanlara, çevreye önem veren hükümet bizim hükümetimiz. En çevreci hükümet bizim hükümetimiz. Vatandaşlarımız hiçbir şeyi merak etmesin, her şey kontrol altında." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yan tarafına, en ileri teknolojiye sahip bir merkez inşa ettiklerini dile getiren Eroğlu, "Bütün Türkiye avucumuzun içinde. Her an her yeri görüp, kontrol edecek en ileri teknolojiye sahibiz." diye konuştu.