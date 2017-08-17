Gölde jetboat üzerinde mutluluğa

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çift, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü ortasında jetboat üzerinde kıyılan nikahla mutluluğa "Evet" dedi.

Tarihi ve doğal güzelliklere sahip Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, ilginç bir nikah merasimine ev sahipliği yaptı. Nişanlı bir çift, göl ortasında jetboat üzerinde kıyılan nikahla dünyaevine girdi. Göl üzerinde nikah defterine atılan imzalarla kıyılan nikah, renkli görüntülere sahne oldu.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Kendir, hemşire Fatma Uludağ ile Beyşehir Gölü'nün ortasında jetboat üzerinde kıyılan nikahla mutluluğa "Evet" dedi.

Gezinti yatı üzerinde nikah merasimini izleyen çiftin arkadaşları da bu anlara tanıklık etti. "Evet" seslerinin ardından kıyılan nikaha, çiftin arkadaşları alkışlarla destek verdi.

Nikahı kıydıktan sonra genç çifti kutlayan ve evlilik cüzdanını veren Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, çifte ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.

Beyşehir Gölü üzerinde bir farka imza atmak için Kendir'e jetboatta bu nikahı kıyma teklifinde bulunduklarını anlatan Özaltun, şunları söyledi:

"Çiftimize bu teklifimizi geri çevirmediği için teşekkür ediyorum. Konya'nın denizi üzerinde farklı bir adrenalini de yaşamış oldular. 3,5 yıllık belediye başkanlığım süresinde ilk kez bir jetboat üzerinde nikah kıyıyorum. Ömrüm boyunca bu nikahı unutmayacağım, çiftimiz ve bu mutlu anlara tanık edenlerin de unutacaklarını sanmıyorum."

Mutluluğu ve yaşadığı heyecan gözlerinden okunan gelin Fatma Uludağ da göl üzerinde kıyılan nikahla çok uzun yıllar sonra hatırlayabilecekleri çok güzel bir anıları olacağını dile getirdi.

Kıyılan nikahın ardından genç çift, göl manzarası ile davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek, mutluluk anlarını ölümsüzleştirdi.

