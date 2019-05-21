Golden Scarab, Citroen'in 100. yılı için yeniden üretildi

İSTANBUL (AA) - Sahra Çölü'nü geçen ilk otomobil olarak tarihe geçen "Golden Scarab" lakaplı yarı paletli otomobilin, Citroen’in 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde birebir orijinaline uygun olarak yeniden üretildiği bildirildi.



Citroen açıklamasına göre, Sahra Çölü'nden 1922 yılında geçen ilk araç olan Citroen'in yarı paletli "Golden Scarab" isimli aracı, şirketin 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde birebir orijinaline uygun olarak yeniden üretildi.



Eğitim projesi olarak 2016 yılında 160 mühendislik öğrencisi ve 40 öğretmen tarafından başlatılan projenin, finansal, teknik ve lojistik desteğini Citroen üstlendi. Golden Scarab, 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde çeşitli etkinliklerde sergilenecek.



Haziran ayında Citroen'in 100. yıl dönümü sergisinde yerini alacak olan yarı paletli Golden Scarab, 18 Haziran'da ise "Batıya Yolculuk" etkinliği kapsamında Şanzelize Caddesi boyunca Concorde Meydanı'ndan, Charles de Gaulle Meydanı'nda bulunan CCFA’ya (Fransız Otomobil Üreticileri Komitesi) ve oradan da Ferte Vidame’ye doğru bir sürüş gerçekleştirecek. Golden Scarab, 19-21 Temmuz'da la Ferte Vidame’de gerçekleşecek olan "Yüzyılın Sürüşü" etkinliğinde de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Citroen Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, "Golden Scarab’ın yeniden üretilmiş olması, Citroen’in 100. yıl dönümü kutlamalarına tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Bu, Andre Citroen'in takdir edeceği bir proje olurdu. Golden Scarab’ın birebir orijinal replikasının üretilmesi gibi önemli bir projenin her aşamasına destek vermekten gurur duyuyoruz. 100 yıllık süre, iki aracın mimarlarının tamamen farklı olmasını sağlasa da onlara aynı tutku yön veriyor." ifadelerini kullandı.