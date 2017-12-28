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Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu

- Merkez Yüreğir ilçesindeki bir gölette bulunan kesilmiş at ve eşeklere ait kemiklerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı

Gölette çok sayıda at ve eşek kemiği bulundu

ADANA (AA) - Adana’da, bir gölette çok sayıda kesilmiş at ve eşeğe ait kemik bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi’ndeki bir gölette, çok sayıda hayvan kemiği gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, at ve eşeğe ait olduğu belirlenen kemiklerle ilgili inceleme başlattı.

Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Zabıta Daire Başkanlığı ve Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince de temizlik çalışması başlatıldı.

Çevrede oturan vatandaşlardan Mehmet Şenci, 2-3 kişinin akşam saatlerinde kemikleri getirerek attığını belirterek, "Suyun altında dışarıda görünenden daha çok kemik var." dedi.

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