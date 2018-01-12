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Göletteki balık ölümleri inceleniyor

- Kırklareli Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Lüleburgaz'da balık ölümlerinin yaşandığı göletten numune aldı

Göletteki balık ölümleri inceleniyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir gölette çok sayıda ölü balık bulundu.

Ovacık köyünde hayvanların su ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin sulanması için kullanılan Çimdik göletinde köy sakinleri tarafından çok sayıda ölü balığa rastlandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri çalışmalar yaparak, gölet suyundan numune aldı.

Köy muhtarı Celal Adnan Çetin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy sakinleri olarak balık ölümleri ile ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Göletin 30 yıldır kullanımda olduğunu belirten Çetin, yaklaşık bir hafta öncesi yağmur ile göldeki binlerce balığın ölmeye başladığını anlattı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin gölette çalışmalar yaptıklarını anımsatan Çetin, balık ölümlerinin en kısa sürede sebebinin tespit edileceğine inandığını kaydetti.

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