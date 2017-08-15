Golf tutkunları Bodrum'da buluşacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum, 19-20 Ağustos’ta Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenecek.

Turkcell açıklamasına göre, Bodrum Golf Kulübü’nde, düzenlenecek turnuvaya 100’ü aşkın üzerinde golf tutkunun yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Fikret Öztürk’ün aralarında yer aldığı ünlü isimlerin katılması bekleniyor.

İki gün sürecek turnuvaya kayıt veren sporcular "Erkekler A-B-C" ve "Kadınlar A-B" ile "Gençler" olmak üzere altı ayrı kategoride mücadele edecekler.