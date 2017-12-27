Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

GollerCepte’de ilk yarının en çok Topal'ın golü izlendi

- Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golünü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal kaydetti

GollerCepte’de ilk yarının en çok Topal'ın golü izlendi

İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte üzerinden ilk yarının en çok izlenen golünü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell’in GollerCepte uygulamasında ilk yarının "en"leri belli oldu. Sezonun ilk yarısı geride kalırken uygulamanın en popüler golü Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal’dan geldi. Spor Toto Süper Lig’in 16. Haftası’nda 2-0 ev sahibinin üstünlüğü ile sona eren Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor karşılaşmasında açılış sayısını kaydeden Mehmet Topal’ın golü, GollerCepte uygulaması üzerinden 47 bin 238 kişi izledi.

Geçen sezon toplamda 6 milyon 800 videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, ilk yarıda gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da 3-0 ev sahibinin galibiyetiyle biten Beşiktaş-Galatasaray maçı oldu. GollerCepte uygulaması sayesinde derbinin golleri ve özeti 105 bin 850 kez izlendi.


- En çok izlenen video: "Real Madrid-Barcelona"


Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’de ilk yarı maçlarını toplam 3 milyon 24 bin 596 kişi izlerken, ilk devrede atılan tüm goller ise 2 milyon 484 bin 106 kez takip edildi.

Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının ilk yarıda en çok takip edilen videosu "Real Madrid-Barcelona" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 7 bin 815 kişi tarafından izlendi.

Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GollerCepteMehmet Topal
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5