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GollerCepte'de yılın golü Robin van Persie'den

-Spor Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında bu sezonun en çok izlenen golü, Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'den geldi

GollerCepte'de yılın golü Robin van Persie'den

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in resmi iletişim ve teknoloji sponsoru olan Turkcell'in GollerCepte uygulamasında bu sezonun en çok izlenen golü, Fenerbahçe'nin yıldızı Robin van Persie'den geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamada, GollerCepte uygulamasında bu sezonun en çok izlenen golünün Fenerbahçeli Robin van Persie'den geldiği kaydedildi.

Sarı-lacivertlileri, ligin 11. haftasında rakibi Galatasaray karşısında Kadıköy'de 1-0 öne geçiren Hollandalı futbolcunun sayısı, 43 bin kişi tarafından takip edildi.

Bu sezon toplamda 6 milyon 800 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, gol ve özetleriyle birlikte 2016-2017 sezonunda en çok takip ettiği karşılaşma Fenerbahçe-Kayserispor maçı oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında İstanbul'da oynanan ve 3-3'lük beraberlikle biten maçın özeti, GollerCepte uygulaması sayesinde 93 bin kez izlendi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig'in bu sezon en çok takip edilen haftası ise 11. Hafta oldu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de olduğu haftanın maçları toplam 272 bin kişi tarafından takip edildi.

Gollerle birlikte Avrupa'dan maç özetleri ve takımların haberlerinin de yer aldığı taraftarlar uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da GC yazıp 2222'ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor.

GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

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