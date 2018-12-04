GollerCepte'nin en popüler golünü Adem Ljajic attı

İSTANBUL (AA) - Turkcell'in taraftar uygulaması GollerCepte'de Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasının en popüler golü Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic'ten geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında atılan toplam 18 gol, 299 bin kez izlenirken siyah-beyazlıları Galatarasay derbisinde 3 puana taşıyan gol, 92 bin kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma Beşiktaş-Galatasaray derbisi oldu. 1-0 ev sahibi ekibin galibiyetiyle tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 144 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in 14. haftasındaki karşılaşmalar gol ve özetleriyle 350 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu "Doncic'ten inanılmaz üçlük" oldu. Bu video, uygulama üzerinden bin kişi tarafından izlendi.





- 4 büyük ligin maçları da GollerCepte’de





Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte, futbolseverleri Avrupa’nın en önemli ligleriyle buluşturmaya da devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in tüm maçlarının gol ve özetlerini kullanıcılarına sunan GollerCepre uygulaması, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1 ve İngiltere Premer Lig’in de 4-5 dakikalık maç özetlerini yayınlıyor.

Ayrıca GollerCepte uygulaması üzerinden, Spor Toto Süper Lig’de bu sezon başında kullanılmaya başlanan görüntülü video hakem sistemi olan VAR görüntülerine de erişilebiliyor.



GollerCepte uygulaması Apple ve Google uygulama dükkânlarından ya da "GOL" yazıp "2200"ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında ceplerine geliyor. Taraftarlar ayrıca, "http://gollercepte.tv" adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

