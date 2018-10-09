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GollerCepte'nin en popüler golünü Ryan Donk attı

- Galatasaray'a Antalya deplasmanında 3 puanı getiren golü 89 bin kişi izledi

GollerCepte'nin en popüler golünü Ryan Donk attı
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İSTANBUL (AA) - Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de Spor Toto Süper Lig’in sekizinci haftasının en popüler golü Galatasaray’ın yıldızı Ryan Donk’tan geldi.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, GollerCepte uygulaması üzerinden Spor Toto Süper Lig’in sekizinci haftasında atılan toplam 27 gol, 394 bin kez izlenirken sarı-kırmızılıları Antalya deplasmanında 3 puana taşıyan gol, 89 bin kez takip edildi.

Geçen sezon toplamda 11 milyon 350 bin videoyu GollerCepte uygulaması sayesinde cep telefonlarından izleyen futbolseverlerin, bu hafta gol ve özetleriyle birlikte en çok takip ettiği karşılaşma da Antalyaspor-Galatasaray maçı oldu. Konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanan mücadeleyi uygulama üzerinden 160 bin kişi izledi.

Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden Süper Lig’in sekizinci haftasındaki karşılaşmalar, gol ve özetleriyle 506 bin kişi tarafından takip edildi. Süper Lig maçları dışında GollerCepte uygulamasının en çok takip edilen videosu "Nice kaçırdı, Patrick Vieira çıldırdı" oldu. Bu video, uygulama üzerinden 3 bin kişi tarafından izlendi.

Gollerle birlikte Avrupa’dan maç özetleri ve haberlerin de yer aldığı GollerCepte uygulaması, Apple ve Google uygulama dükkanlarından ya da GOL yazıp 2222’ye kısa mesaj göndererek indirilebiliyor. GollerCepte kullanıcılarına videolar haricinde seçtikleri takımla ilgili birçok bilgi de SMS ile anında geliyor. Taraftarlar ayrıca, http://gollercepte.tv adresine de ücretsiz olarak ulaşabiliyor.

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