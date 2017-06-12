Gondol kaptanlarının ramazanda zorlu mesaisi

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Eskişehir'de ziyaretçilerin Porsuk Çayı'nda bindiği gondolların kürek çeken kaptanlarının zorlu mesaisi ramazanda da sürüyor.

Havaların ısınmasıyla yerli halkın ve turistlerin uğrak mekanı haline gelen Adalar bölgesindeki Porsuk Çayı'nda gün boyunca gondol ve bot turları düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesince hizmete konulan gondollarda kaptan olarak çalışan personel, iftar saatini kürek çekerek bekliyor.

Yaklaşık 7 yıldır gondol kaptanlığı yapan 35 yaşındaki Serdar Ülker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gondol kaptanlığının, yaz mevsimine gelen ramazanda çalışması zorlu demircilik, fırıncılık, inşaat, asfalt dökme gibi mesleklerden biri olduğunu söyledi.

Kente gelen turistlerin gondola ilgi duyduklarını dile getiren Ülker, "Ramazanda özellikle müşterilerimizin saat mefhumu yok. Saat 10 gibi işe başlıyoruz. 15 dakika sonra bir grup kafile geliyor ve küreği elimize alıyoruz. 4 özel gondolumuz var. Özellikle hafta sonu yoğunluk yaşıyoruz." diye konuştu.

- Bir gondol turu 15 ile 30 dakika sürüyor

Bir gondol turunun 15 ila 30 dakika sürdüğünü anlatan Ülker, şöyle konuştu:

"Bazen öyle zamanlar oluyor ki bir müşteri grubu inerken diğeri biniyor. Kalkış noktasından varış noktasına giderken kaç kürek çektiğimi sayıp zamanı geçirdiğim anlar oluyor. Ortalama 40 sefer yaptığımda zaten akşam ezanı okuyor. Ramazanın yarısına geldik. Havalar eskilere nazaran biraz daha serin geçiyor. Çok sıcak olduğunda başıma güneş geçmesin diye soğuk su döküyorum ayrıca gondolumuz Venedik'teki gondollarla birebir aynı. Gelen müşterilerimizin hayal kırıklığına uğramaması için yorulduğumuzu belli etmiyoruz."

- "Denge, algı açıklığı, tebessüm ve karizma şart"

Ülker, yaptıkları işin kaliteyi gerektirdiğini ifade ederek, "Yaptığımız iş gondolumuza aldığımız misafirimizin gözü önünde yapılan bir iş. Dolayısıyla denge, algı açıklığı, tebessüm ve karizma şart. Oflamak, yorulduğunuzu belli etmek müşteriyi demoralize eder. Ramazanda yorulsak da işimi severek yapıyorum. Birilerinin mutlu olması kadar güzel bir şey yok." dedi.