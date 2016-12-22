Gönlünün ve

ADANA (AA) - MEHMET KEMAL FİRİK - Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı askerlerin ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki doğu Halep'te, enkaz altındaki sivilleri kurtarmak isterken yaşanan bombardımanda bacaklarını kaybeden Mustafa Raşid, Türkiye'de tedavi görürken sınırın ötesinde kalan iki çocuğuna kavuşmayı bekliyor.

Doğu Halep'ten ailesi ile tahliye edilen 31 yaşındaki Mustafa Raşid'in Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Suriye'de rejim güçleri ve rejim yanlısı terörist grupların sivilleri hedef alan şiddetli hava saldırılarında canlarını hiçe sayarak hayat kurtarmaya çalışan "Beyaz Baretliler"in üyesi Raşid, doğu Halep'te kaybettiği iki bacağının yanı sıra çocuklarıyla aç ve susuz geçirdiği azap dolu günlerin acısını yaşıyor.

Mustafa Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Halep'in büyük bir yıkıma uğradığını, hiçbir insani ihtiyacın giderilemediğini söyledi.

Sivil savunma teşkilatı "Beyaz Baretliler" bünyesinde görev aldığını anlatan Raşid, "Yaklaşık 1 hafta önce 43 saattir enkaz altında kalan insanları çıkartmaya çalışırken rejim bombardımanı sonucunda yaralandım, iki bacağımda kesildi. Bize kucak açan Türk hükümetine ve halkına minnettarız. Kentteki sivillerin tahliyesine başlanmasıyla eşim ve 3 çocuğumla Halep'ten ayrılabildik. Gönlümüzün yarısı, geçmişte mutlu hatıralarımızın olduğu Halep'te kaldı." diye konuştu.

Raşid, bacaklarının sağlıksız koşullarda kesildiğini ve enfeksiyon kaptığını vurgulayarak, "Bunun için ambulansla Türkiye'ye getirildim. İki çocuğum, sınırın diğer tarafında yakınlarımın yanında kaldı. Bir çocuğum ve eşim, Türkiye'ye gelebildi. Çocuklarım bir an önce yanıma gelmelerini bekliyorum." ifadesini kullandı.

Raşid'in eşi Leyla Raşid de Halep'te ölüm ve yıkım olduğunu, en temel insani ihtiyaç malzemelerinin dahi bulunamadığını anlattı.

Çocuklarının ikisinin Babel Hava'da kaldığını aktaran anne Raşid, "Çocuklarımı akrabalarımıza emanet ettik. Türkiye'ye gelince her şeye rağmen çok mutlu olduk. Türkiye'ye Allah güç versin." ifadesini kullandı.

Raşid, artık acı dolu günlerin geride kalmasını istediklerini kaydetti.