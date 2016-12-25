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Gönüllü öğrenciler, EYOF'a hazırlanıyor

- EYOF'a ev sahipliği yapacak Erzurum'da, organizasyonda gönüllü görev alacak öğrencilere eğitim veriliyor - EYOF 2017 Erzurum Gönüllüler Direktörü Önal: - "Gönüllüler hangi işte olursa olsun, o işin animasyon ve eğlence yüzüdür. Biz gönüllülere bunu aktarmaya çalışıyoruz. Gönüllülerin hepsi Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşuyor. Çok iyi bir ekip kurduk"

Gönüllü öğrenciler, EYOF'a hazırlanıyor


ERZURUM (AA) - Erzurum'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF 2017) gönüllü görev alacak öğrencilere eğitimler verilmeye başlandı.

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Meslek Yüksekokulu'ndaki eğitimlerde, farklı alanlarda görev yapacak gönüllülere, organizasyonun önemi anlatılırken, görev alacakları alanlar hakkında da bilgiler verildi.

EYOF 2017 Erzurum Gönüllüler Direktörü Levent Önal, yaptığı açıklamada, ekim, kasım aylarında gönüllü başvurularını aldıklarını ve yaptıkları değerlendirmeler sonunda bir ekip oluşturduklarını söyledi.

Bütün organizasyonlarda gönüllülerin öneminin çok büyük olduğunu ifade eden Önal, "Gönüllüler hangi işte olursa olsun, o işin animasyon ve eğlence yüzüdür. Biz gönüllülere bunu aktarmaya çalışıyoruz. Gönüllülerin hepsi Atatürk Üniversitesi öğrencilerinden oluşuyor. Çok iyi bir ekip kurduk. Onlara EYOF'un ne olduğunu, yaş gruplarının nasıl olduğunu, onların nasıl eğlenmesi gerektiğini, aslında bu işin sporla beraber çok güzel bir festival olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu festivalin gerçekleşmesinde de gönüllüler en önemli yüz." diye konuştu.


- Gönüllüler arasında yabancı öğrenciler de var


Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinden Kemal Gökay Erhan ise ilk defa uluslararası bir organizasyonda görev alacak olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

Organizasyonun hayırlı olması temennisinde bulunan Gökay, "Bu organizasyonda olduğum için çok mutluyum, ayrıca çok heyecanlıyım. Ülkemizi, devletimizi, üniversitemizi, şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Üniversitenin makine mühendisliği bölümünde okuyan Zambiyalı öğrenci Noah Mahşi, organizasyona sayılı günler kaldığını ve çok heyecanlı olduğunu dile getirdi. Mahşi, Erzurum'u çok sevdiğini ve organizasyonun güzel geçmesi için elinden geldiğinin en iyisini yapacağını sözlerine ekledi.


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EğitimErzurumEYOFGönüllü öğrenciler
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