



ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi arasında "Gönüllülük İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Bakanlık binasında gerçekleştirilen imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakan Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Müsteşar Faruk Özçelik, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bakanlık ve üniversite yetkilileri katıldı.

İmza töreni öncesinde protokolle ilgili bilgi aktaran Bakan Osman Aşkın Bak, "Damla Projesi'nin daha kapsamlı bir şekilde sahaya yansıtılması için İstanbul Üniversitesi ile protokolü neticelendireceğiz." dedi.

Türk milletinin genlerinde sosyal sorumluluk bilinci bulunduğunu dile getiren Bak, "Millet olarak düşeni kaldıran, mazluma elini uzatan ve sessizlere ses olan toplumumuz, başta akraba, arkadaşlık ve komşu ilişkileri çerçevesinde hakikaten gönüllü çalışmalara destek oluyor. Değerlerine sahip çıkan gençler istiyoruz. Üniversite gençliği toplumdan kopuk olamaz. İstanbul'da 910 bin üniversite öğrencisi var. Bu pilot çalışmayla İstanbul'da tüm gençlerimizin gönüllülük hareketine katılmasını sağlayacak adımları atmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlere güvendiklerini hatırlatan Bak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kendisine ve topluma yabancılaşan gençlik, başarılı olamaz. İstanbul Üniversitesi ile ilk adımı atmayı uygun bulduk. İlk adım olarak da protokol imzalayacağız. Topluma gençliğin enerjisi verilecek. Gençlerimizin hayata ve geleceğe dair planları çerçevesinde toplumun değerlerini, ihtiyaçlarını özümsemiş, sorumluluk üstlenebilen, sosyal sorumluluk bilincinde olan, vatanını, milletini seven, manevi değerlere sahip gençliği ortaya çıkarabilmek için böyle bir projeyi başlatıyoruz. Damla Projesi'nin çok büyük bir halkasını İstanbul Üniversitesi ile başlatıyoruz. Bunu başarılı bir şekilde yürüteceğimize inanıyoruz. Mahalli idareler, Valilik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile bu çalışmayı yürüteceğiz."

Bakan Bak'ın konuşmasının ardından projeyle ilgili görüşlerini aktaran İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, böyle bir projenin içinde olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

İstanbul Üniversitesi olarak araştırma hizmetlerini yerine getirdiklerini anlatan Ak, "Bu projeyle öğrencilerin, katkı sunacakları bilgi, beceri ve yeteneklerini, maddi ve manevi değerlerini artıracağına inanıyoruz. Millete karşı sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz. Topluma dokunmaya çalışıyoruz. Bunları da eyleme dökmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Mahmut Ak, "Bu da dünyayı kıskandırıyor. 25-30 milyon öğrencimiz, eğitim iklimi ve kuşağında bulunuyor. Bu çerçevede Damla Projesi, bir noktadan itibaren bizim de katkı sunduğumuz bir projeydi. Bizim birimlerimizin ve Bakanlığımızın hedefleri örtüşüyor. Amaçlarımız ve faaliyetlerimiz birleşti. Üniversite olarak 280 bin öğrencimiz var. Her biri için sosyal sorumluluk bilinci içindeyiz." şeklinde konuştu.

Projeyle üniversitedeki gençlerin bilimsel ve mesleki gelişimlerinin yanı sıra gönüllülük algılarının güçlendirilmesiyle toplumsal sorumluluklarının farkında olan bireyler yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu sayede toplumun geniş kesimlerinin ihtiyaç duyduğu sosyal ve toplumsal hizmetlerin yerine getirilmesine destek olunmasında ve gönüllülük faaliyetlerinin etkinlik ve verimliliğinin artırılmasında iş birliği yapılması hedefleniyor.

Konuşmaların ardından taraflar protokole imza attı.