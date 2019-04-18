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Google, Avrupa'da "arama ve tarayıcı" seçenekleri sunacak

Google Ürün Yönetimi Direktörü Paul Gennai: - "Google Play uygulamasında kullanıcıların karşısına iki ekran çıkacak. Biri arama uygulamaları için diğeri tarayıcılar için. Halihazırda kurulmuş olan dahil toplam beş uygulama içeriyor"

Google, Avrupa'da
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BERLİN (AA) - Teknoloji devi Google, Avrupalı Android kullanıcılarına bugünden itibaren Google Play uygulamasında "yeni tarayıcı ve arama seçenekleri" sunmaya başlandığını duyurdu.
Google Ürün Yönetimi Direktörü Paul Gennai, Google Blog'da yaptığı açıklamada, Avrupalı kullanıcılara Chrome'den başka tarayıcı ve Google'den başka arama motoru sunmaya başladıklarını bildirdi.
Gennai, Google Play uygulamasında da kullanıcıların karşısında iki ekranın çıkacağını belirterek, “Biri arama uygulamaları için ve diğeri tarayıcılar için. Kurulmuş olan dahil toplam beş uygulama içeriyor." ifadesini kullandı.Google'nin mevcut ve yeni kullanıcılarına, kullanmak istedikleri arama moturu ve tarayıcıyı sorma kararı, şirketin geçen yıl Avrupa Komisyonu tarafından yaklaşık 5 milyar dolar cezaya çarptırılmasından sonra gelmesi de dikkati çekti.
ABD merkezli Google, Avrupa Birliği'nin anti-tröst kanunlarını çiğnememek için elinden geleni yapacağını açıklamıştı. Son kararla şirketin gelecekte ceza almaktan da kaçınmayı amaçladığı değerlendiriliyor.
2016’da Google aleyhine açılan davada, mobil dağıtımcıları Chrome, Google Search ve diğer uygulamaları zorunlu ya da özel uygulamalar olarak yüklemeye zorlamakla suçlanmıştı. Avrupa Komisyonu bu uygulamanın rakipleri piyasanın dışında bıraktığını, Google'nin monopol benzeri bir konuma geldiğini iddia etmişti.

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