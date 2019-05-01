Google'dan '1 Mayıs' doodle'ı

Dünyanın en büyük arama motoru Google, birçok ülkede kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne özel doodle tasarladı.



Google'ın ana sayfasında 1 Mayıs tasarımını gören kullanıcılar, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili araştırma yapmaya başladı.







Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedir? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün önemi nedir?



Dünya gündemindeki özel günlerde doodle tasarımı yapan popüler arama motoru Google, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü unutmadı ve kullancılarına sürprizi yaptı. Google'ın ana sayfa tasarımında 1 Mayıs İşçi Bayramı görselini gören vatandaşlar, bu özel günle ilgili bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaya başladı. İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı ile ilgili merak edilenler.



1 Mayıs İşçi Bayramı nedir?



ABD'nin Chicago kentinde işçilerin 1 Mayıs 1886'dan itibaren iş gününün 8 saat olması için başlattığı mücadele 1889'da "Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı"nın Paris Kongresi'nde "işçilerin ortak bayramı" olarak kabul edildi.