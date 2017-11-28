Görele'de bir genç ölü bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde bir genç, sokakta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hendekbaşı Mahallesi 5'inci Sokak'ta bir kişinin yerde hareketsiz şekilde yattığını fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede öldüğü tespit edilen kişinin Bahadır Yılmaz (23) olduğu belirlendi.

Opr. Dr. Ergun Özdemir Görele Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Yılmaz'ın cesedi, ardından da otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.