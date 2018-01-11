Göremedikleri dünyaya

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - Görme engelli 6 genç bir araya gelerek çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Üçü bilişim teknolojileri bölümü öğrencisi 6 liseli, "www.goygoyradyo.com" adlı internet sitesi üzerinden radyo yayıncılığına başladı.

Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 10. sınıfta okuyan Emir Saçu, 11. sınıf öğrencileri Metin Özkan ve Barış Çelik ile Anadolu lisesi öğrencileri Sinan Avcı ve Caner Güneş ile Sinop'tan katılan Emre Teke, radyo yayını yapmak üzere bir araya geldi.

Engellerinden dolayı daha çok evde bilgisayar başında vakit geçiren gençler, teknolojinin görme engelliler için sunduğu imkanlardan da yararlanarak, internet sitesi kurdu. Amaçları eğlence olan ve eğlenceli hallerini burada da gösteren gençler "goygoyradyo" ismini verdikleri sitede, radyo yayını yaparak gören ve görmeyen gençlere müzik ziyafeti sunuyor.

- "Radyocu olmak hep istediğimiz şeydi"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan sitenin kurucularından 15 yaşındaki Emir Saçu, müzik dinlemeyi sevdiğini belirterek, bilgisayar başında da vakit geçirdiğini, bilgisayar teknolojilerini takip ettiğini söyledi.



Saçu, kendisine ait bir internet sitesi kurduğunu, web sitesi tasarladığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"İnternet sitesini kurmak çok kolay olmasa da zor değildi. Görmediğimiz için grafik gibi görsel kısımlarında sıkıntı olabiliyor, ama onları da çözüyoruz. Radyocu olmak hep istediğimiz şeydi, hayalini kuruyorduk. İdolümüz olan radyocu Zeki Kayahan Coşkun'u her gece dinliyoruz. Onu dinleyerek radyo yayını yapmaya karar verdik. Biz de önce internet radyoculuğundan başlayalım, dedik. 5 arkadaş bir araya gelerek 1 ay önce internet sitesini kurduk. Sonra da radyo yayınına başladık. Amacımız eğlence olduğu için, bizi anlatan eğlenceli bir kelime olsun, istedik. Bazen neden çok gülüyorsunuz, diyorlar. Eğlenceli ve güler yüzlü insanlarız. Hayata mutlu bakmak lazım. Bu nedenle 'goygoy' ismini verdik. Web sitesi üzerinden 24 saat müzik yayını yapılıyor. Cep telefonlarından da radyo dinlenebiliyor."

Saçu, pazar günleri 17.00 ile 19.00 arasında "Ortaya Karışık" adıyla eğlence programını canlı yaptıklarını dile getirerek, herkesin evinden konferans yöntemiyle radyoya bağlandığını söyledi.

- "Konuşmam gelişti, çekingenliğim azaldı"

Önceden belirledikleri konuları ele alarak sohbet edildiğini, gelen sorulara yanıt verildiğini, istek parçaların çalındığını belirten Saçu, şunları söyledi:

"Programın ilk yarısında bir konu belirliyoruz. Bir arkadaşımız spor, ben teknoloji, diğer arkadaşlar da farklı konulara bakıyor. İsim şehir oyunu oynuyoruz. İstek parçaları çalıyoruz. Arşivimizde olmayanları temin edip sonra yayınlıyoruz. Dinleyiciler sosyal medya hesaplarımızdan bize yazabiliyor. Radyomuz, iki kitleye de hitap ediyor. Görenler ve görmeyenler diye ayrımcılık yapmıyoruz. Yavaş yavaş dinleyicimiz artıyor. Genel olarak hip hop ve rap müzik seviyoruz ve bu tür parçalar çalıyoruz. Dinleyici kitlemiz pop sevdiği için pop ve rap türünde daha çok çalıyoruz."

Emir Saçu, radyoculuğun daha iyi konuşmasını sağladığını, çekingenliğinin azaldığını dile getirerek, kendisi gibi olanların bu tür faaliyetlerle uğraşabileceğini, görmemenin hiçbir şeye engel olmadığını sözlerine ekledi.

- "İnsanları daha çok eğlendirmek istiyoruz"

Aynı okulda Bilişim Teknolojileri Bölümü 11. sınıfta okuyan görme engelli Burak Çelik, ilkokuldan beri radyocu olma hayalini kurduklarını söyledi.

Radyocu Zeki Kayahan Coşkun gibi yayın yapmak istediklerini dile getiren Çelik, "Başlangıcı internet radyosuymuş. Bu yolla başladık. Çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik. Benim en büyük hayalim Zeki Kayahan Coşkun'la sohbet etmek. Onun deneyimlerini öğrenmek isterdim. Birlikte radyo programı yapmak bizim için çok iyi deneyim olurdu. Belki programımıza katılır." dedi.

Çelik, daha çok konu bulup daha fazla yayın yapmayı planladıklarını vurgulayarak, "İnsanları daha çok eğlendirmek istiyoruz. İlk yayınlarda sıktığımızı, fazla eğlenceli olmadığımızı düşünüyorum. Bu da bizim tecrübesizliğimizden. İleride daha eğlenceli iyi yayınlar yapacağımızı düşünüyorum. Bize destek verirlerse çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Çelik ile aynı sınıfta okuyan görme engelli Metin Özkan da arkadaşları sayesinde radyocu olduğunu ve bunun kendisini eğlendirdiğini söyledi.