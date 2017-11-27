"Görev var, çıkış yapacağız, hazırlanın" emri

ADANA (AA) - Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Abdullah Baysar ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın da yer aldığı 24’ü tutuklu 428 sanığın yargılanmasına Adana Bölge Adliye mahkemesinde devam edildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya 19'u tutuklu eski rütbeli asker, 50’si tutuksuz uzman çavuş olmak üzere, toplam 69 sanık ve avukatları katıldı.

Mahkemede savunması istenen Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Osman Gürcan'ın bir yıllık emir astsubayı tutuklu sanık Onur Koç, 14 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin Şırnak’a geldiğini, bir süre sonra tugay komutanı, ordu komutanı, kolordu komutanı ve diğer generallerin Çakırsöğüt’e geldiğini ve birkaç saat kaldıktan sonra ayrıldıklarını belirtti.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Koç, şöyle devam etti:

''15 Temmuz akşamı ben rutin bir şekilde istirahate çekildim. Bir süre sonra beni Ali Osman Gürcan’ın koruma timinde yer alan Mesut P. aradı. Tugay karargahına gelmemi istedi. Daha sonra tekrar arayarak kurmay başkanı ve harekat şube müdürünün de geldiğini ve benim de gelmemin iyi olacağını söyledi. Ben de karargaha giderek Tugay Komutanının odasının yanında bulunan odama geçtim. Bir süre sonra personel şube müdürlüğünde görevli astsubay Şahin B. geldi. Elinde bir evrak vardı. Ben ne olduğunu sorduğumda, ‘kendisinin de bilgisi olmadığını, kurmay başkanının tugay komutanına götürmesini istediğini’ belirtti. Ayrıca kurmay başkanının evrakı kendisinin okumamasını istediğini söyleyerek, içeri girdi.

Bir süre sonra dört tabur komutanı, harekat şube müdürü Hasan Bilgin, tugay komutanı yardımcısı Sedat Doğanarslan, tugay komutanının odasına girdi. İçeride yaklaşık 5-10 dakika kadar kaldılar. Gürcan, Jandarma Genel Komutanlığından gelen telefon görüşmesi sonrası 'Görev var, çıkış yapacağız, hazırlık yap' dedi. Ben de koruma ekibini hazırladım. Koruma ekibinde Mesut P, Ahmet K, Mehmet Ali Ç. isimli uzman çavuşlar vardı. Bize tahsis edilen kobra aracına eşyalarımızı yüklemeye başladık. Zaten 3. ve 4. taburlar önden çıkmışlardı.''

''Jandarma Genel Komutanlığından Erkan Öktem, Gürcan’ı aradı''

Ali Osman Gürcan kendilerine nereye gidecekleri hakkında bilgi vermediğini belirten sanık Koç, tugaydan çıkmadan önce çok sayıda telefon görüşmesi yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

''Tugaydan çıkmadan önce Jandarma Genel Komutanlığından kendisini Erkan Öktem olarak tanıtan birisi aradı. Ben de tugay komutanına bağladım. Ne konuştuklarını bilmiyorum. Cizre’ye giderken Ali Osman Gürcan birkaç kez telefonla görüşme yaptı. Cizre’de konvoy durdurulduktan sonra da Gürcan telefon görüşmesi yapıyordu. Sonra bana, ‘Polisler konvoyu durdurmuş ön tarafa geçmemiz lazım’ dedi. Ben de araçtan inerek kobraya yol açtım. Konvoyun önü polisler tarafından kesilmişti. TOMA aracı yolu kapatmıştı.

Ali Osman Gürcan doğrudan polislerin yanına gitti, ‘Yolu açın, emir var, geçmemiz lazım’ dedi. Aralarında sert tartışmalar yaşandı. Polislerin 'yolu açmayacağız' demesi üzerine Gürcan ileriye doğru yürüdü. Bu arada polislerden bazıları silahların ağzına mermi verdiler. Sonra polislerden birisi tedbir alın diye bağırınca polislerde silahlarının çekme kolunu çektiler. Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan’da polislere, ‘Bize emir geldi, görürsünüz’ şeklinde söz etti. Askerlerden polise yönelik herhangi bir direniş olmadı.''

- ''ByLock’un gizli haberleşme programı olduğunu bilmiyordum''

Sanık Koç, liseyi Erzurum’da okuduğunu, kalacak yer aradığı bir süreçte lokantada Akif isimli bir şahısla tanıştığını ve kendisine öğrenci evleri olduğunu ve davet ettiğini aktardı.

Bir sene o evde kaldığını ifade eden Koç, savunmasını şu şekilde sürdürdü:

"Bu eve başka gelip gidenler de oluyordu. Burada birtakım sohbetler ediliyor kasetler seyrediliyordu. Ben liseyi bitirdikten sonra 2011 yılında Jandarma astsubaylığını kazandım. 2013 yılında da Konya Beyşehir ilçesine tayinim çıktı. Burada Ahmet isimli bir şahıs beni telefonla aradı ve telefonumu Akif’ten aldığını söyledi. Bu şahısla birkaç kez görüştüm.

Ahmet bana Google Play Store’dan bir program yükledi. Bu program üzerinden sadece Ahmet ile görüşüyordum. Kendisi hal hatır sormak için arardı. Bu program üzerinden beni evine davet etti. Bir süre sonra ben, ‘bu programda başka kimse yok, neden bu program üzerinden görüşüyoruz, diye Ahmet’e söyledim ve programı sildim. Ben bu programın terör örgütünün gizli haberleşme programı olduğunu bilmiyordum. Zaman gazetesi köyde ailemin ikamet ettiği evde ele geçirildi. Bunlar ailemin günlük işlerde kullanmak için kilo ile satın aldığı gazetelerdi. Ben bu yapının içerisinde yer almadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ederim.''

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye ya da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, önceki celselerde savunması alınan ve avukatı aracılığıyla etkin pişmanlık gösterir savunmasını tekrar mahkeme heyetine sunan tutuklu sanık eski subay Fatih G'yi yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol hükümleriyle tahliye ederek duruşmayı yarına erteledi.

