Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanı gözaltına alındı

KARABÜK (AA) - Bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, gözaltına alındı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama talimatı üzerine, Aksoy'u ilçedeki evinde gözaltına aldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Aksoy'un buradaki işlemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeniyle 22 Haziran'da görevinden uzaklaştırılan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'un yerine Kaymakam Fatih Ürkmezer görevlendirilmişti.