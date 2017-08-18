Görevinden uzaklaştırılan belediye başkanının gözaltına alınması

KARABÜK (AA) - İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık iki ay önce görevinden uzaklaştırılan ve 6 gün önce gözaltına alınan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama talimatı üzerine Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri tarafından gözaltına alınan Aksoy'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Karabük Adliyesi'ne çıkarılan Aksoy, savcılık sorgulaması sonrasında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan Aksoy, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yakalama talimatı üzerine, Aksoy'u 12 Ağustos'da ilçedeki evinde gözaltına almıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma nedeniyle 22 Haziran'da da görevinden uzaklaştırılan Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy'un yerine Kaymakam Fatih Ürkmezer görevlendirilmişti.