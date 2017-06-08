Görevlendirme yapılan Akdeniz Belediyesinden spor tesisi atağı

MERSİN (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, Kaymakam Hamdi Bilge Aktaş'ın Başkan Vekili olarak görevlendirildiği Mersin'in Akdeniz Belediyesi, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve spora yönlendirilmesi amacıyla yeni spor tesisleri yapıyor.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı nesiller ve sporcular yetişmesi amacıyla yatırımlara önem veren belediye, ilçenin dört bir yanında spor tesislerine yönelik hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda ilçeye kazandırılacak 2 futbol, 5 basketbol ve 1 tenis sahası ile 2 soyunma odasının yapımına başlandı.

İlçe sınırları içerisindeki mahallelerde yapımı gerçekleştirilecek spor tesislerinde çocuk ve gençlerin spor yapmalarına olanak sağlanacak.

Açıklamada görüşüne yer verilen Hamdi Bilge Aktaş, gençlerin boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve onları özellikle madde bağımlılığı gibi alışkanlıklardan uzak tutmak için birçok proje gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Gençleri sokağın zararlı etkilerinden uzak tutmanın en etkin yollarından birinin onları spora yönlendirmek olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu amaç doğrultusunda, mevcut spor sahalarına yenilerini ekleyerek gençlerimize güzel spor tesisleri kazandıracağız. Böylece gençlerimiz sportif etkinliklere daha kolay ulaşma olanağı bulacak. Spor, kardeşlik duygularını pekiştiren, insanları birbirine yaklaştıran bir olgudur. İnanıyorum ki bu sahalardan geleceğin başarılı sporcuları yetişecektir. Biz Akdeniz Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Çocuklarımızın çağdaş, donanımlı alanlarda spor yapmalarını sağlayacağız. Başarılı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi de ödüllendireceğiz."