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Görevlendirme yapılan belediyeden engellilere rampalı minibüs

- İçişleri Bakanlığınca Siirt'in Eruh Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Dayanç tarafından bedensel engelliler ve yaşlılar için alınan rampalı minibüs, ilçede ücretsiz hizmet veriyor - Bedensel engelli Ömer Güneş: - "Hayallerimizde olmayan bu hizmeti belediyemiz yaptı. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum"

Görevlendirme yapılan belediyeden engellilere rampalı minibüs

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt'in Eruh Belediyesince bedensel engelliler ve yaşlılar için alınan rampalı minibüs hizmete sunuldu.

İçişleri Bakanlığınca Eruh Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Murtaza Dayanç'ın ilçedeki vatandaşların hak ettiği hizmetlere kavuşması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Temizlikten asfalta, yol yapımından ulaşıma, altyapıdan park ve bahçelere kadar birçok alanda başlatılan çalışmalar vatandaşlar tarafından takdir görüyor.

Kaymakam Dayanç tarafından bedensel engelliler ile yaşlıların ulaşımlarının rahat sağlanması için belediyeye rampalı minibüs alındı.

Minibüs, ilçedeki vatandaşlara ring halinde ücretsiz hizmet veriyor.

Dayanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal devlet olmanın gereklerine uygun şekilde vatandaşlara en iyi hizmeti hızla sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Yenilikçi projelerinin bununla sınırlı kalmayacağına işaret eden Dayanç, "Eruhlu hemşehrilerimiz bu dönemde hak ettikleri ve özlemini duydukları güzel hizmetleri almaya devam edecek." dedi

- "Hayallerimizde olmayan hizmeti belediyemiz yaptı"

Bedensel engelli Ömer Güneş, engelliler için tahsis edilen rampalı minibüsün Eruh'ta bir ilk olduğunu söyledi.

"Hayallerimizde olmayan bu hizmeti belediyemiz yaptı. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum." diyen Güneş, minibüs sayesinde hem engellilerin hem de yaşlıların ulaşımlarını rahat sağladığını dile getirdi.

Güneş, bu sayede ilçedeki büyük bir eksikliğin giderildiğini vurguladı.

Görme engelli Ahmet Kaya da bu hizmetin sunulmasından duydukları memnuniyeti anlattı.

Kaya, engellilerin isteklerinin ve ihtiyaçlarının karşılanmasının önemine değinerek, bu hizmeti sağlayan Belediye Başkan Vekili Dayanç'a teşekkür etti.


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