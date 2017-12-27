Görevlendirme yapılan belediyeden ibadethane temizliği

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince ildeki tüm ibadethanelerin temizliği yapılıyor.

Farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barındıran kentte, aralarında tarihi yapıların da bulunduğu cami, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelerin genel temizliği için Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca özel bir ekip oluşturuldu.

Ekiplerce ibadethaneler mobil temizlik aracı, sanayi tipi halı yıkama kurulama makinesi ve elektrikli süpürge ile temizleniyor, ahşap, çini seramikler, camlar ve avizeler siliniyor, gül suyu sıkılıyor.

Merkez, ilçeler ve kırsal mahallelerde bini aşkın ibadethanenin temizliğinin yapılması planlanıyor.

- "İbadethanelerimiz daha temiz olacak"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde çevre temizliğine büyük önem verdiklerini ve buna çok dikkat ettiklerini söyledi.

Yaman, park, meydan, bulvarlar ile tarihi ve turistik mekanları temiz tutmak için gayret ettiklerini dile getirerek, en temiz olması gereken yerlerin başında ibadethanelerin geldiğini belirtti.

En temiz olması gereken yerlerin başında ibadethanelerin geldiğine işaret eden Yaman, "Belediye olarak kendimize bunu bir görev bildik. Daha önce, bayram önceleri bu temizliği yapıyorduk. Artık olağan hale getiriyoruz. Arkadaşlarımız gereken tedbirleri aldı. İbadethanelerimiz daha temiz olacak." diye konuştu.

Yaman, kentte farklı etnik yapıların bir arada huzur içinde yüzyıllarca yaşadığına dikkati çekerek, hizmetlerde hiçbir ayrım yapılmadığını aktardı.

Kent sakinlerinden Mustafa Özmen, belediyenin temizlik hizmetlerinden memnun olduklarını belirtti.

Özmen, daha önce böyle bir hizmet görmediklerini dile getirerek, bu çalışmanın devam etmesini istediklerini söyledi.

Fahri Taş ise bu hizmeti yapanlara dua ettiklerini, temiz bir ortamda ibadet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, Belediye Başkan Vekili Yaman'a teşekkür etti.



