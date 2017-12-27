Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Mehmet Akif Ersoy Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Görevlendirme yapılan belediyeden ibadethane temizliği

- Mardin Büyükşehir Belediyesince farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barındıran ilde tarihi yapıların da yer aldığı tüm cami, medrese ve kiliselerin genel temizliği yapılıyor - Belediye Başkan Vekili Yaman: - "Belediye olarak kendimize bunu bir görev bildik. Daha önce, bayram önceleri bu temizliği yapıyorduk. Artık olağan hale getiriyoruz"

Görevlendirme yapılan belediyeden ibadethane temizliği

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince ildeki tüm ibadethanelerin temizliği yapılıyor.

Farklı din, dil ve kültürleri bünyesinde barındıran kentte, aralarında tarihi yapıların da bulunduğu cami, medrese, kilise ve manastır gibi ibadethanelerin genel temizliği için Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca özel bir ekip oluşturuldu.

Ekiplerce ibadethaneler mobil temizlik aracı, sanayi tipi halı yıkama kurulama makinesi ve elektrikli süpürge ile temizleniyor, ahşap, çini seramikler, camlar ve avizeler siliniyor, gül suyu sıkılıyor.

Merkez, ilçeler ve kırsal mahallelerde bini aşkın ibadethanenin temizliğinin yapılması planlanıyor.

- "İbadethanelerimiz daha temiz olacak"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde çevre temizliğine büyük önem verdiklerini ve buna çok dikkat ettiklerini söyledi.

Yaman, park, meydan, bulvarlar ile tarihi ve turistik mekanları temiz tutmak için gayret ettiklerini dile getirerek, en temiz olması gereken yerlerin başında ibadethanelerin geldiğini belirtti.

En temiz olması gereken yerlerin başında ibadethanelerin geldiğine işaret eden Yaman, "Belediye olarak kendimize bunu bir görev bildik. Daha önce, bayram önceleri bu temizliği yapıyorduk. Artık olağan hale getiriyoruz. Arkadaşlarımız gereken tedbirleri aldı. İbadethanelerimiz daha temiz olacak." diye konuştu.

Yaman, kentte farklı etnik yapıların bir arada huzur içinde yüzyıllarca yaşadığına dikkati çekerek, hizmetlerde hiçbir ayrım yapılmadığını aktardı.

Kent sakinlerinden Mustafa Özmen, belediyenin temizlik hizmetlerinden memnun olduklarını belirtti.

Özmen, daha önce böyle bir hizmet görmediklerini dile getirerek, bu çalışmanın devam etmesini istediklerini söyledi.

Fahri Taş ise bu hizmeti yapanlara dua ettiklerini, temiz bir ortamda ibadet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, Belediye Başkan Vekili Yaman'a teşekkür etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BelediyeİbadethanelerMardin
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5