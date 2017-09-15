Görevlendirme yapılan belediyeden, miniklere eğitim imkanı

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesine ait Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi ilk mezunlarını verdi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce 8 Mart'ta açılan Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi yaz okulu kurslarıyla devam etti. Minik Adımlar Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde eğitim alan 42 öğrenci, düzenlenen törenle Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Durna'nın katılımıyla diplomalarını aldı.

Törende, Taşkın öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Diplomalarını alan öğrenciler tarafından "Türkiyem" adlı türkü seslendirildi. Minik öğrenciler Taşkın'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taşkın, belediyeye ait Minik Adımlar Kreşi ve Gündüz Bakım Evini yaklaşık 8 ay önce hizmete açtıklarını söyledi.

Yaz boyunca 36 ay ve 72 ay arasındaki yaş gurubundaki çocuklara eğitim verildiğini ifade eden Taşkın, şöyle konuştu:

"Bugün mutluyuz, çok keyifli vakit geçirdik çocuklarımızla birlikte. Buradan mezun olduktan sonra 1. sınıfa başlayacaklar. Yaz aylarını boş geçirmediler. 42 öğrencimiz keyifli bir şekilde okul öncesine hazırlanarak güzel bir eğitim aldılar. Ailelerine de burada çalışan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Minik yavrularımızın da yolları, bahtları açık olsun. Çocuklarımız bizler için kıymetli, geleceğimiz onlara emanet. Onlar için elimizden gelen her türlü imkanı sunmak boynumuzun borcudur. İnşallah okul sezonu açıldıktan sonra da burada 3 sınıf halinde 60'ın üzerinde öğrenciyle okul öncesi eğitimi vermeye devam edeceğiz."



