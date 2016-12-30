Görevlendirme yapılan belediyeden muhtarlarla toplantı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır'ın Silvan Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Adem Çelik mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Silvan Belediyesince vatandaşların hak ettiği hizmetlerle buluşması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçede yoldan, altyapıya, parktan sosyal alanlara kadar kapsamlı projeler hayata geçirildi.

Silvan Belediye Başkan Vekili Çelik, kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Çelik, yürütülecek çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Çelik, "Belediyenin tüm imkanları muhtarların ve mahallelerin hizmetinde olacak. Belediyenin kaynaklarını adil bir şekilde halka hizmet için israf etmeden kullanacağız." dedi.

Mahalle muhtarlarının mesai arkadaşları olduğunu vurgulayan Çelik, muhtarlarla işbirliği ve uyum içinde çalışacaklarını kaydetti.



