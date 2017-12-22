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Görevlendirme yapılan belediyeden öğrencilere spor malzemesi

- Kayapınar Belediyesi 6 bin 147 öğrenciye spor malzemesi dağıttı - Diyarbakır Valisi Güzeloğlu: - "Belediyelerde geçmişte devletin kaynaklarını millete değil de ihanete aktaran odakların yerine bu kaynakları doğrudan millete yani sizlere aktarıyoruz"

Görevlendirme yapılan belediyeden öğrencilere spor malzemesi

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Kayapınar Belediyesi 6 bin 417 öğrenciye spor malzemesi dağıttı.

Kayapınar Belediyesince Sporun Pınarı Kayapınar'ın Çocukları Projesi kapsamında, ilçedeki 103 okulda tespit edilen 6 bin 417 öğrenciye spor malzemesi verilmesi için Şehit Polis Halit Gülser Spor Kompleksi'nde tören düzenlendi.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu törende yaptığı konuşmada, temel hedefin, gençleri geleceğe, büyük Türkiye’ye hazırlamak olduğunu söyledi.

Devletin bütün kurumlarının millet için var olduğuna işaret eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Belediyelerde geçmişte devletin kaynaklarını millete değil de ihanete aktaran odakların yerine bu kaynakları doğrudan millete yani sizlere aktarıyoruz. Sizlerin mutlu olmasına, yarınlara karşı hazırlıklı olmasına dönük projeler yapıyoruz. Biz hizmeti sadece maddi anlamdaki altyapılara değil, bilhassa topluma, bireye, gence ve öğrenciye odaklı yapıyoruz."

Kayapınar Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise, Diyarbakır’daki çocukların dünya çocuklarıyla rekabet edebilir hale gelmesi için bu tür projelere devam edeceklerini söyledi.

Daha sonra öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırKayapınar Belediyesi
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