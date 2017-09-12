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Görevlendirme yapılan belediyeden toplu sünnet töreni

- Diyarbakır'da Bismil Belediyesince düzenlenen törende 80 çocuk sünnet edildi, 5 bin kişiye yemek verildi

Görevlendirme yapılan belediyeden toplu sünnet töreni

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da görevlendirme yapılan Bismil Belediyesince 80 çocuk için sünnet töreni düzenlendi.

Bismil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Turgay Gülenç'in talimatıyla düzenlenen törende, 80 çocuk ve aileleri Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen otobüslerle ilçede tur attı.

Otobüslerle Diyarbakır'a götürülen ve harçlık verilen çocuklar, kent merkezini gezdi, lunaparkta doyasıya eğlendi.

Daha sonra Bismil Kaymakamlığının bahçesinde kurulan platformda, palyaçolar çocukları eğlendirdi. Sihirbaz ve halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, yemek yeme yarışması düzenlendi.

Törende çocuklardan beşinin kirveliğini Kaymakam Gülenç üstlendi.

Çocuklara altın hediye eden Gülenç, erkekliğe ilk adımı atan 80 çocuğa sünnet merasimi yapmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, ailelere hayırlı olsun dileklerini iletti.

Törende 5 bin kişiye yemek verildi, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye edildi.

Aileler, düzenlenen törenden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Feyzullah Biten, 7 yaşındaki oğlu korktuğu için bugüne kadar sünnet merasimini ertelediklerini söyledi.

"Kaymakam beyin düzenlemiş olduğu güzel program vesilesiyle çocuğu sünnet ettirmeye getirdik." diyen Biten, çocukların, eğlendikleri bir ortamda sünnet edilmeleri sayesinde korkularını yendiklerini belirtti.

Biten, başta Belediye Başkan Vekili Gülenç olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.


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