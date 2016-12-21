Görevlendirme yapılan belediyeden Türkçe ve Kürtçe yeni yıl mesajı

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır'ın Sur Belediyesi, vatandaşların yeni yılını Türkçe ve Kürtçe afişler ile kutladı.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereğince Sur Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Bilal Özkan'ın ilçedeki vatandaşları belediye hizmetleri ile buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Özlemle beklenen hizmetlerin hayata geçirilmesi için çalışmaların hızla devam ettiği ilçede, vatandaşlar yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyuyor.

- İki dilde yeni yıl mesajı

Vatandaşların yeni yılını kutlamak isteyen Özkan'ın talimatı ile Türkçe ve Kürtçe afişler hazırlandı. İki dilde "Yeni yılınız kutlu olsun" mesajının bulunduğu afişler, ilçedeki caddelere asıldı.

Özkan, yaptığı açıklamada, ilçede vatandaşlara bekledikleri ve hak ettikleri hizmetleri sunmak için çalıştıklarını ifade ederek, bugüne kadar olduğu gibi yeni yılda da ilçe için hazırladıkları projeleri uygulamak için çalışacaklarını söyledi.

Yeni yıldan huzur beklediklerini vurgulayan Özkan, "2017 yılında tesis edilen huzur ile hizmetlerimizi daha da artırmayı, vatandaşlarımızın belediyeden tüm beklentilerini yerine getirmeyi arzu ediyoruz. Vatandaşlarımızın yeni yılını şimdiden kutluyoruz." diye konuştu.

- Vatandaşlar yeni yıl mesajından memnun

Sur ilçesinde esnaf Sahip Tavukçu, yeni yıl için Türkçe ve Kürtçe afişler asılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Bizim dille ilgili hiçbir problemimiz yoktur. Kürtçe pankartların böyle resmi kurumlar tarafından asılması gayet memnuniyet verici." diyen Tavukçu, Diyarbakır'ı daha güzel günlerin beklediğine inancını ifade etti.

Tavukçu, yeni yıldan beklentilerinin huzur olduğunu vurguladı.

Nizamettin Demircan da, Diyarbakır'ın kadim bir şehir olduğuna işaret ederek, bu kadim kentte ve ülkede barış ve kardeşlik içinde yaşamak istediklerini aktardı.

Sur Belediye Başkan Vekilinin Kürtçe ve Türkçe afiş ile ilçedeki vatandaşların yeni yılını kutlamasından mutluluk duyduklarını anlatan Demircan, huzur ve kardeşliğin sürmesini istediklerini ifade etti.



