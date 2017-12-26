Görevlendirme yapılan belediyelerden modern spor tesisleri

ŞANLIURFA (AA) - RAUF MALTAŞ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'daki belediyeler, gençlere spor yapabilme imkanı sağlayan modern tesisleri hizmete sunuyor.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdikleri gerekçesiyle yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında görevden alınan belediye başkanlarının yerine, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında vekaleten görevlendirme yapılan Halfeti, Bozova, Suruç ve Viranşehir ilçelerindeki belediyeler, halkı mahrum kaldıkları hizmetle buluşturmak için yoğun çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda sosyal, kültürel ve ekonomik yatırımlarla ilçelerin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan belediyeler, hayata geçirdikleri projelerde gençleri ve çocukları da unutmuyor.

İlçeleri modern parklarla donatan belediyeler, okullara ve yeşil alanlara kurdukları oyun parklarıyla da miniklerin yüzünü güldürüyor.

Spor yatırımlarına öncelik veren belediyeler, modern spor tesislerini de bir bir gençlerin hizmetine sunuyor. Bireylerin farklı branşlarda kendini geliştirmesi için de kursların açıldığı ilçelerde gençlere spor malzemesi desteği sağlanıyor.

İlçelerdeki okulların çevre düzenlemesini de yapan belediyeler, dar ve çamurlu okul yollarını parkeyle döşeyerek öğrencilerin daha nezih bir ortamda eğitim almasına imkan sağladı.

- "16 mahallede inşaat var"

Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şeref Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede her kesime yönelik ayrı hizmet yürüttüklerini söyledi.

Albayrak, gençleri ve çocukları önemsediklerini vurgulayarak, "Hem Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla görüşerek hem de belediyemizin imkanlarıyla halı sahalar, üçlü spor kompleksleri inşa sürecine girdik. 16 mahallemizde spor kompleksi inşaatımız var. Bunlardan bazıları bitti, kullanıma açıldı. Spor komplekslerinin toplam yatırım maliyeti 2 milyon lira civarındadır. Bölgedeki gençlerin kazanılması için onlara eğitim ve spor anlamında bir vizyon sunmamız gerektiğine inanıyorum. Bu anlamda gençlerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Başka umudumuz yok"

Bozova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zekeriya Göker de gençlerin ve çocukların geleceğe hazırlanmasında belediye olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye gayret ettiklerini belirterek, bu kapsamda ilçede yeni spor alanları oluşturduklarını anlattı.

İlçeye 8 halı saha ile 5 basketbol sahası kazandırdıklarını anlatan Göker, şunları kaydetti:

"Bunlar olmazsa olmuyor, 'Spor yap.' demekle bu işler olmuyor. İlk geldiğim günden itibaren çocukları ve gençleri çok önemsiyoruz. Onlar bizim başımızın tacıdır. Gençlerimiz, geleceğimizi teslim edeceğimiz yegane varlığımızdır. Bizim genç ve dinamik insanımızdan başka umudumuz yok. Türkiye bir atılım içerisinde. İhracat ve büyüme rakamlarımız ortada. Bizim üzerimize düşen moral ve motivasyonu üst düzeyde tutmaktır. Bunun için çabalıyoruz. Allah'a çok şükür, güzel dönüşler oluyor."

- 300 genç eğitim alıyor

Kentin genç nüfus oranı en fazla olan ilçelerinin başında gelen Viranşehir'de de belediye ciddi manada spor yatırımlarına ağırlık veriliyor.

İlçenin en kalabalık 5 okulunun bahçesine halı saha yapan belediye, ayrıca mülkiyetindeki spor kompleksinde tenis ve bilardo gibi çeşitli branşlarda yaklaşık 300 gence yeteneğini geliştirmesi için eğitim veriyor.

Suruç Belediyesi ise ilçe kırsal kesimlerindeki 40 mahalleye oyun grubu desteğinde bulundu. İlçe genelinde 7 halı sahayı gençlerin hizmetine sunan belediye, her ay düzenli olarak da ilçedeki amatör spor kulüplerine nakdi yardımda bulunup eksiklerini gideriyor.