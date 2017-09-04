Görevlendirme yapılan belediyelerden okullara dokunuş

VAN (AA) - CEMAL AŞAN / ÖNDER ALTINAL - Van'da görevlendirme yapılan belediyeler, terör örgütü PKK'nın okullara yönelik saldırılar ve çocukları eğitimden yoksun bırakmak için yaptığı tüm çağrılara karşı, öğrencilerin okullarda en iyi eğitimi alması için tüm imkanlarını seferber ediyor.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir ile Edremit ve İpekyolu belediyeleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda temizlik, bakım onarım ve yenileme çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, yaz tatilinin ardından eksiklik tespit edilen 238 okulda bakım ve onarım çalışması başlattı. Edremit Belediyesi de ilçe genelindeki tüm okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için 250 bin lira kaynak ayırdı.

İpekyolu Belediyesi, mobil temizlik ekipleriyle ilçedeki tüm anaokulu ve ana sınıflarını temizleyip dezenfekte ederek çocukların hijyenik ortamda eğitime başlamasını amaçlıyor.

- "Okullarımızda kitap eksiği olmayacak"

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin son 10 yılda okullarına istisnai durumların dışında kayda değer bir yardım yapmadığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının ilçedeki okulların onarımı için 50 bin lira kaynak gönderdiğini anımsatan Çiçekli, belediye imkanlarıyla okulların onarımına 250 bin lira kaynak aktardıklarını, tüm okullardaki eksikliklerin giderileceğini bildirdi.

Çiçekli, belediye tarihinde ilk kez okul onarımlarına bu kadar ciddi bir yardımın yapıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Kış döneminde ana sınıflarına malzeme aldık, çocuklarımızı farklı kültürel organizasyonlara götürdük. Kurduğumuz komisyon marifetiyle okullarımızdaki bütün kütüphaneleri olması gereken standartlara ve doluluğa ulaştırıyoruz. Yaş gruplarına göre Milli Eğitim'deki komisyonumuzun bize önerdiği listedeki bütün kitapları temin edeceğiz ve okullarımızda kitap eksiği olmayacak."

Anaokullarındaki çocukların temel oyuncaklarını ve diğer ihtiyaçlarını da temin edeceklerini belirten Çiçekli, geleceğin teminatı olan öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görmesini sağlamak için tüm imkanları kullandıklarını ifade etti.

Terör örgütünün okullara saldırarak çocukları eğitimden uzak tutmaya çalıştığını anımsatan Çiçekli, "Zihniyeti bozuk yönetim ve onun uzantıları okullarımızı yakıp yıkarken, çocuklarımızın geleceğini çalarken, bizler çocuklarımıza okul yaparak, onararak aynı zamanda kütüphanelerini yenileyerek geleceklerini inşa ediyoruz. Geleceklerine bir tuğla koyuyoruz. Biz yıkan değil, yapanız, ıslah edeniz." dedi.

- "Tüm anaokulları dezenfekte ediliyor"

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ercan Çiplak, Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ün talimatıyla mobil temizlik ekibi kurarak okul, cami ve Kur'an kurslarında çalışma yaptıklarını söyledi.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde anaokulu ve ana sınıflarını temizleyerek dezenfekte ettiklerini anlatan Çiplak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kapsamda ilçemizdeki 50 anaokulu ve ana sınıfından 27 tanesini temizleyerek dezenfekte ettik. Diğerlerini de okullar açılmadan, çocuklarımızın temiz ve hijyenik ortamda eğitim görmelerini sağlamak için tamamlamaya çalışacağız. Anaokuluna ve ana sınıflarına girdiğimizde profesyonel makinalarla halılarını yıkıyoruz. Camlar, dolaplar, tüm yüzeyler siliniyor, ıslak zeminler yıkanıyor ve en sonunda özel çevreye zararı olmayan dezenfektanlarla sınıfları dezenfekte ediyoruz. Eğitime hazır şekilde teslim ediyoruz."

Çiplak, 15 erkek ve 4 kadından oluşan ekiple günde 3 okul temizlediklerine işaret ederek okullar açılmadan tüm anaokulu ve ana sınıflarını daha temiz ve hijyenik ortama kavuşturacaklarını aktardı.

- "Kendi imkanlarımızla yapmamız mümkün değil"

Temizlik çalışmasının yapıldığı Erek TOKİ İlkokulu Müdür Vekili Erol Çetiner, eğitime desteklerinden dolayı Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ve ekibine teşekkür etti.

Okulların çeşitli sorunları olduğuna dikkati çeken Çetiner, "Okul aile birliği yardımlarıyla bazı sorunların üstesinden gelmemiz mümkün olmuyor. Belediyenin hizmeti olmasa bu çalışmayı kendi imkanlarımızla yapamazdık. Okulumuz, depremden sonra yapılan TOKİ konutları içinde yer alıyor ve maddi durumu yetersiz olan velilerin bulunduğu bir yerdeyiz." ifadelerini kullandı.

- Büyükşehir Belediyesi 238 okulu onaracak

Van Büyükşehir Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliği ilkesi doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesinde 238 okulda bakım onarım seferberliği başlattı.

Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekip merkez ve 13 ilçede okullarla ilgili geniş kapsamlı çalışma ile 238 okulun ihtiyaçlarını belirledi. Yapılan ihale ile büyüklüğüne göre 2 ila 12 derslikten oluşan okulların iç ve dış boyaları yapılacak.

Zemin, duvar, ortak kullanım alanları ve lavaboları onarılacak okullar, yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecek.