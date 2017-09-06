Görevlendirme yapılan belediyenin bütçesi 8 ayda fazla verdi

MERSİN (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin'in Akdeniz Belediyesinde daha önce bütçe açığı verilirken, görevlendirmeyle birlikte hem büyük hizmetler yapılıp hem de ilk 8 ayda 4 milyon 132 bin lira bütçe fazlasıyla önemli bir başarıya imza atıldı.

Geçen yıl aralık ayında görevlendirme yapılmasıyla birlikte belediye çalışmalarında gözle görülür değişimin yaşandığı ilçede, gelir-gider dengesinde de büyük adımlar atıldı.

Yeni yönetim gereksiz giderleri kısıp elde ettiği bütçeyi yatırımda kullanırken, bütçe ise yeni birçok hizmete rağmen fazla vermeye başladı.

Geçen yılın ilk 8 ayında 58 milyon 997 bin lira gelire sahip olan belediyede 73 milyon 765 bin lira harcama yapılarak 14 milyon 768 bin lira açık verilirken, görevlendirme yapılmasıyla birlikte bu yılın aynı dönemde ise gelir 66 milyon 878 bin liraya ulaştı. Giderin de 62 milyon 746 bin lira olmasıyla birlikte bütçe 4 milyon 132 bin lira fazla verdi.

Geçen yıla göre hizmetlerinin sayısını ve kalitesini artıran belediye buna rağmen gelirini yükseltip, giderini de azaltmayı başardı.

- "Çok ciddi harcama kalemlerinde tasarrufa gittik"

Akdeniz Belediye Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk, belediye kaynaklarının vatandaşın kendilerine emaneti olduğunu, bu kaynakların hizmet odaklı kullanılması gerektiğini söyledi.

Görevlendirmeyle birlikte kaynakların vatandaşa hizmet olarak dönmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Pamuk, "Bütün harcamalarımızı gözden geçirdik. Çok ciddi harcama kalemlerinde tasarrufa gittik. Bu elde ettiğimiz tasarrufu vatandaşa hizmet odaklı alanlara yönlendiriyoruz. Bu noktada çok ciddi tasarrufumuz var. Amacımız hizmet odaklı bir anlayışı belediyede hakim kılmak. Bunu belli bir aşamaya getirdik. Önümüzdeki süreçte de bu noktada devam edeceğiz." dedi.

Muhittin Pamuk, vatandaşların kendilerine artık Akdeniz Belediyesinin hizmetini görmeye başladıklarını söylediklerini aktardı.

Daha önce hiç hizmet götürülmeyen köylere ve mahallere ciddi altyapı yatırımları yapmaya başladıklarını vurgulayan Pamuk, "Bunun yanında sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerimizi giderek artırıyoruz. Sivil toplum örgütleriyle iş birliği içerisinde çeşitli etkinliklere ciddi kaynaklar ayırmaya başladık. Tabii vatandaş bu hizmeti de gördükçe, son derece olumlu geri dönüşler söz konusu oluyor." diye konuştu.

Muhittin Pamuk, tasarruflara devam edeceklerini, bunun da vatandaşa hizmet olarak döneceğini sözlerine ekledi.