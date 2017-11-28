Görme engelli Filistinlinin müzik tutkusu

RAMALLAH (AA) - Gözleri görmeyen Filistinli Mahir eş-Şafii (29), çocukluğundan bu yana ilgilendiği müzik alanında eğitimini geliştirip dünya çapında önemli bir sanatçı olmayı amaçlıyor.

Yeteneği ve özel durumu nedeniyle arkadaşları tarafından Mısırlı ünlü müzisyen Seyyid el-Mikavi'ye benzetilen Şafii, org, ud ve keman çalarak tanınmış Arap müzisyenlerin şarkılarını icra ediyor.

Ramallah yakınlarındaki Bire kentinde ailesiyle yaşayan Şafii, müzik yeteneğinin henüz 4 yaşında iken babası tarafından keşfedildiğini belirtti.

Ailesinin, müzik eğitimi alması için kendisine destek olduğunu kaydeden Şafii, "Başarılarımın arkasında ailem var. Altı yaşında org çalmayı öğrendim. Sekiz yaşında ise Birzeit Üniversitesi'ne bağlı Edward Said Ulusal Müzik Konservatuvarı'nda keman eğitimi aldım." dedi.

Şafii, Ortadoğu Arap müziğine derin bir tutkuyla bağlı olduğunu ve bu nedenle ud eğitimi de aldığını dile getirdi.

Dünya çapında önemli bir müzisyen ve besteci olmak istediğini belirten Şafii, şunları söyledi:

"Muhammed Abdulvehhab, Zekeriyya Ahmed ve Riyad es-Sunbati gibi önemli bir müzisyen olmayı hayal ediyorum. Arkadaşlarım ve yakınlarım bana 'Filistinli Seyyid Mikavi' diye sesleniyor. Bu benim için büyük onur. Geniş müzik dünyasında kendime has bir tını bırakmayı umuyorum."

"Müzik karın doyurmuyor"

Filistinli genç, müziğe tutkuyla bağlı olsa da hayat şartları nedeniyle üniversitede başka alanda eğitim gördüğünü anlattı.

Şafii, "Arap ülkelerinde müzik karın doyurmuyor, başka bir meslek edinmek gerekiyor. Bu nedenle lisans eğitimimi müzik alanında değil de Birzeit Üniversitesi İngilizce Tercümanlık Bölümü'nde tamamladım. Henüz bir işim de yok." dedi.

Üniversite yıllarında yerel ve uluslararası çeşitli etkinliklerde yer aldığını söyleyen Şafii, "Tunus'ta düzenlenen Kartaca Günleri Festivali ile İsveç'te gerçekleştirilen Filistin Haftası'na katıldım. Ayrıca Mısır, Ürdün ve Libya'da yapılan bazı Arap etkinliklerinde de bulundum." diye konuştu.

Şafii, müzik eğitimine ABD'deki William Paterson Üniversitesi'nde devam etmeyi planladığını aktardı.

Önemli olan parçaları kalbinden çalmak

"Müzikte görmek ve görmemek arasında fark yok." diyen genç müzisyen, ilk ve son ölçeğin yaratıcılık ve seçkinlik olduğunun altını çizdi.

Mahir eş-Şafii, müziğe bağlılığını şu örnekle anlattı:

"Edward Said Konservatuvarı'nda hocalarımızdan biri, müzik öğrencisinin, lisans diploması alabilmesi için parçayı kalbinden çalması gerektiğini söylemişti. Ben bunu çocukluğumdan beri yapıyorum."

Muhabirler: Qays Abu Samra, Afra Aksoy